El emotivo gesto de Toto Wolff tras el podio de Hamilton: "Es como tener tres coches"

La vida vuelve a sonreír a Lewis Hamilton. El heptacampeón de Fórmula 1 ha vuelto a disfrutar y parece ser uno de los pocos pilotos conformes con el nuevo reglamento que tantas críticas ha recibido por parte de otros campeones como Max Verstappen o Lando Norris. Tras una larga travesía por el desierto el pasado curso, en su temporada debut con Ferrari, Lewis logró regresar al podio por primera vez en cerca de un año y medio en Shangái. Y mientras desde el box de los de Maranello celebraban el hito, alguien en el garaje de Mercedes también se mostraba muy feliz por el británico.

Ya lo dejaron entrever los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin. Si bien McLaren fue la escudería dominadora el pasado curso, la nueva era de la Fórmula 1 en 2026 iba a estar marcada por el dominio de Mercedes. En Albert Park (Australia), George Russell se llevó la pole y la victoria. En China, se impuso en la carrera al Sprint y cedió el liderazgo de la 'pole' y la victoria del domingo a su compañero, Kimi Antonelli. Russell fue segundo. Tan solo Charles Leclerc y Lewis Hamilton pudieron plantar cara en pista a los de Toto Wolff, con el tercer puesto a favor del británico.

Y precisamente, este último se mostró muy feliz de que Lewis, quien pilotó para ellos durante doce temporadas, compartiese podio con sus pilotos. "De hecho, por un momento pensé que teníamos tres coches", bromeó el 'jefazo' de Mercedes en un breve vídeo compartido por la escudería el sábado, durante la clasificación. "Primer, segundo y tercer puesto. Tengo que acostumbrarme a eso", bromeaba.

En el vídeo, alguien especifica a Wolff que uno de sus tres pilots ahora viste de rojo, a lo que él respondió sonriendo: "Sigue siendo nuestro piloto", expresaba. Y es que cabe recordar que el campeón logró seis de sus siete títulos mundiales como piloto de la escudería.

Las palabras de Hamilton a su antiguo equipo

También para Hamilton poder compartir su primer podio desde Las Vegas 2024 con los dos pilotos Mercedes fue muy especial. El británcio fichó por Ferrari para el curso 2025 con la esperanza de reelanzar su carrera profesional, pero el efecto terminó siendo todo lo contrario, realizando carreras de lo más grises durante el curso (a excepción de la victoria al sprint en China) y definiéndose a sí mismo como un "inútil" en alguna que otra ocasión.

Lewis Hamilton abraza a Kimi Antonelli tras su primera victoria / ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

"He estado muy vinculado a Mercedes a lo largo de toda mi carrera", decía Hamilton tras la carrera del domingo. "Me han apoyado prácticamente desde el principio, desde 1997, cuando tenía 13 años", expresaba. "George y yo también pasamos algunos años difíciles en la etapa anterior, por lo que es realmente especial ver que vuelven a estar en lo más alto, porque es un equipo fenomenal", decía. En la rueda de prensa, apuntó que "es como si estuviera aquí sentado con toda mi familia. Es fantástico".

La estadística que rompió Lewis

El pasado fin de semana, Hamilton logró romper una demoledora estadística. El británico no consiguió subir al podio en ninguna de las carreras de la temporada pasada (24) y de esa manera firmó una cifra histórica para un piloto de Ferrari. Tras el Gran Premio de las Américas, decimonovena prueba del calendario 2025, se convirtió oficialmente en el piloto que más carreras ha necesitado para subir al podio con la escudería de Maranello. Hasta entonces el récord lo marcaba Didier Peroni, quien necesitó 19 GP para subir al podio. El británico ya sumaba 25, una racha que rompió la pasada semana.