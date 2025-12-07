Fórmula 1
La emotiva radio de Norris tras proclamarse campeón
Lando ha roto a llorar desconsolado cuando Zak Brown le ha felicitado tras cruzar la meta de Yas Marina como campeón
Lando Norris ha sufrido más de lo previsto en Abu Dhabi, pero ha defendido hasta el final el tercer puesto del podio que le bastaba para proclamarse campeón, a pesar de la victoria incontestable de Max Verstappen.
Solo dos puntos le han separado de Max, que ha firmado una remontada histórica. Esto ha hecho que Lando soportase una enorme presión en este final de temporada y todo ello ha salido a relucir nada más cruzar la meta en Yas Marina.
Zak Brown, jefe de McLaren, le ha querido felicitar por radio tirando de sentido del humor: "¿Es esta la línea del campeón del mundo?", ha preguntado el estadounidense.
Lando no ha podido responder y ha roto a llorar desconsolado, mientras repetía: "No estoy llorando", protagonizando la que es sin duda una de las radios más emotivas del año.
"Gracias chicos, gracias equipo, gracias mamá y papá, es mi sueño desde niño y lo he conseguido", ha acertado a decir Lando, que poco a poco ha ido asimilando su éxito.
