El emocionante mensaje de Antonelli a su equipo: "Me habeis ayudado a cumplir mi sueño"

Ha hecho historia y es muy consciente de ello. Andrea Kimi Antonelli no ha podido contener la emoción y ha roto a llorar en el podio, después de protagonizar una preciosa celebración con sus mecánicos e ingenieros de Mercedes.

El italiano se ha abrazado a su padre, que no cabía en sí de orgullo, y también al jefe de Mercedes Toto Wolff, que apostó por él año pasado y le eligió para sustituir a Lewis Hamilton cuando solo tenía a 18 años y ninguna experiencia en F1.

"Estoy sin palabras. La verdad es que estoy a punto de llorar, pero bueno, muchísimas gracias a mi equipo porque me ayudaron a lograr este sueño", ha comentado Kimi al bajarse del coche en Shanghai, en sus primeras palabras ante el micrófono de David Coulthard.

“Estoy súper feliz. Ayer dije que quería que Italia volviera a lo más alto y hoy lo conseguimos. Aunque casi me da un infarto al final con un fallo en el motor, fue una buena carrera", ha reconocido, en referencia al super bloqueo que ha sufrido a tres vueltas del final y que a punto ha estado de dar al traste con sus ilusiones.

"Estoy es el principio, espero que sea la primera victoria de muchas más", ha advertido, con la ilusión de un chaval que apenas ha asimilado este éxito.