El 'efecto Verstappen' y el homenaje a Schumacher dan brillo a las 24 horas de Nürburgring

La 54 edición de las 24 horas de Nürburgring han despertado una gran expectación en los aficionados que ya han agotado las entradas para el evento. La causa de este interés, entre otras, es el llamado 'efecto Verstappen'.

El piloto de Red Bull, cuantro veces campeón del mundo de F1, se ha convertido en el gran reclamo de una cita emblemática del calendario del motor y, por primera vez en su historia, se ha colgado el cartel de 'No hay billetes'.

"Nos alegramos enormemente del enorme apoyo de los aficionados de siempre y de los recién llegados, que este año nos han desbordado literalmente. Por eso, por primera vez en los más de 50 años de historia de las 24h Nürburgring, hemos tenido que limitar el número de entradas", explicó Walter Hornung, director de carrera de las 24h.

De hecho, el trazado ya ha informado de que no habrá venta en taquilla durante el fin de semana y ha recomendado a los aficionados no asistir si no tienen sus entradas. Para aquellos que se hayan quedado sin su boleto y quieran vivir la experiencia, los organizadores invitan a acercarse durante la jornada del jueves, una jornada con acción en pista en la Nordschleife hasta la noche.

Centrado en la resistencia

Max Verstappen se ha preparado a consciencia para esta prueba de resistencia, con varios meses de entrenamientos y participación en las carreras preparatorias previas. El parón de la F1 por el conflicto en Oriente Medio que obligó a suspender los GP de Bahréin y Arabia Saudí, permitió al piloto neerlandés tener algo más de tiempo libre para probarse en este tipo de competición.

La de 2026 será su primera vez en esta prueba y competirá con Verstappen Racing al volante del Mercedes-AMG GT3 Evo número 3 , en la categoría SP9, la máxima. Como compañeros de equipo tendrá a tres experimentados pilotos de resistencia: Lucas Auer, Jules Gounon y Daniel Juncadella.

Pese al potencial, el equipo no parte como favorito, dejando ese papel a BMW, que defiende título después de imponerse el curso pasado con Raffaele Marciello, Agusto Farfus, Jesse Khron y Kelvin van der Linde.

Homenaje a Schumacher

El fin de semana tendrá además una dosis extra de emociones con el homenaje del McLaren 720S de Doerr Motorsports a una de las grandes figuras del motor alemanas.

Decoración especial del McLaren / Instagram

El equipo lucirá una decoración especial inspirada en el Benetton B195 con el que Michael Schumacher conquistó su segundo Campeonato Mundial de Pilotos de F1 en la temporada de 1995.

Al volante de este coche #69 estarán dos veteramos como el expiloto de F1 Timo Glock y el bicampeón del DTM Timo Scheider junto a Ben Doerr y Marvin Kirchhöfer.