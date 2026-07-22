El efecto Verstappen calienta el mercado: "buenos pilotos" se postulan al volante de Red Bull

La Fórmula 1 vivió el curso pasado un año más que tranquilo en lo que respecta al mercado pero la 'silly season' para 2027 se presenta más agitada, con cambios que afectarían a escuderías punteras del campeonato. Entre ellas se encuentra Red Bull, con Max Verstappen en la lista de otras escuderías e incluso fuera del 'Gran Circo'.

Pese a tener contrato con la escudería de las bebidas energéticas hasta 2028, el neerlandés dejó abierta la puerta a un final en la F1 cuando arrancó la temporada. El piloto no se encontraba a gusto con el cambio de reglamentación que ha entrado en vigor y afirmó que, de seguir así, se plantearía una retirada. Por el momento, esa opción parece aparcada pero no la posibilidad de cambiar de casa. En concreto, los rumores han situado a Max en la órbita de McLaren, los vigentes campeones del mundo.

Max Verstappen, al volante del Red Bull en Spa / Red Bull Contentpool

Pese al ruido mediático, la situación no preocupa en el seno de Red Bull, donde están acostumbrados a que su piloto despierte el interés de sus rivales. "Funciona en ambos sentidos: es completamente natural que Max reciba llamadas de todos, porque es el mejor piloto del mundo", aseguró Laurent Mekies, CEO de Red Bull Racing, en declaraciones a 'Sky Sports F1'.

Una situación habitual

“Y si eres un equipo de primera, también recibirás llamadas de muchos de estos buenos pilotos. Así que es natural. ¿Es una distracción para nosotros? En realidad no", aseguró el ingeniero francés, para quien la solución al problema pasa por devolver a Verstappen un monoplaza competitivo.

“Nuestro principal objetivo es conseguir que ese coche sea lo más rápido posible, y así mantendremos a nuestro mejor piloto del mundo", explicó para asegurar que "vemos el enorme crecimiento de Isack Hadjar junto a Max, y para nosotros esa es la dupla ideal, y nos esforzamos por mantenerla.”

Para Mekies, el binomio Red Bull/Max Verstappen es sin duda la apuesta ganadora, ya que “el objetivo de Red Bull Racing es uno solo: ganar. Y es el mismo objetivo que tiene Max. No se trata de cómo podemos demostrarle que podemos ganar, estamos aquí para ganar de todos modos”. De hecho, se remitió al curso pasado para escenificar esa realidad. Entonces, el neerlandés firmó una remontada en el segundo tramo del curso que le llevó a poder luchar por el título hasta el último Gran Premio.

"Se trata del mismo grupo de personas que protagonizó el increíble cambio del año pasado, hace ya unos meses. Es el mismo grupo de personas que, a pesar de ese esfuerzo de última hora, ha logrado recortar casi un segundo a nuestra competencia, y no nos estaban esperando en estas últimas carreras", recordó.