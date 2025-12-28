El efecto 'Rake': el 'arma' de Newey para hacer competitivo al Aston Martin de Alonso

La temporada 2026 de la Fórmula 1 traerá consigo un cambio de reglamentación que debe dar un plus de igualdad y emoción al campeonato, perot ambién podría traer de vuelta algunas especificaciones que no se ven desde 2021, como el famoso 'rake' que llevó al RB16B a ser campeón con Max Verstappen al volante y Adrian Newey como ingeniero.

El británico se encuentra ahora en las filas de Aston Martin, donde adoptará el rol de Director Deportivo sin descuidar el papel para el que se le fichó: hacer competitiva a la casa de Silverstone. Para ello podría volver a recurrir a ese 'rake' particular que desarrolló para Red Bull y que se convirtió en la envidia del resto de equipos.

El concepto de 'rake' consiste en dar un ángulo al fondo plano respecto al asfalto por lo que habrá una cierta inclinación cuando el coche está estático, con la parte trasera más alta que la delantera. De esta manera se provoca una inclinación entre los ejes delantero y trasero y se genera una zona de depresión bajo el fondo semiplano, aumentando la carga aerodinámica (el coche va más pegado al suelo).

Newey consiguió darle al monoplaza de las bebidas energéticas una elevación muy superior al del resto, con lo que salvó la diferencia de caballos respecto al Mercedes, su principal rival entonces, para hacer ganador al Red Bull. En 2022, con el cambio de normativa y la llegada del efecto suelo, este 'rake' tuvo que desaparecer, pero con el nuevo reglamento podría volver a escena este 2026.

Nuevas perspectivas

Según avanzó 'Marca', Newey estaría meditando recuperar esta idea e incorporarla al Aston Martin teniendo en cuenta que el próximo curso el efecto suelo, que generaba el 70% de la carga aerodinámica con el suelo y el 30% restante entre los dos alerones, desaparece cambiando el diseño actual de los coches. Los nuevos suelos de 2026 serán más planos con difusores extendidos y aberturas más grandes lo que implicará una menor carga aerodinámica y un mayor requisito de altura de la carrocería, por lo que el 'rake' podría convertirse en una solución efectiva que tan buen rendimiento le dio a Red Bull en su momento.

Por el momento, con la temporada 2025 finiquitada, el trabajo se ha concentrado en las fábricas y con el más absoluto secretismo. Habrá que esperar por tanto hasta el mes de enero cuando la pretemporada eche a andar en Barcelona en unos test a puerta cerrada entre los días 26 y 30 de enero para comprobar las novedades aerodinámicas en los monoplazas.