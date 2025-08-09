El 'efecto dominó' que explica el resurgir de Aston Martin

Aston Martin se fue al parón estival con una mochila llena de buenas sensaciones después de los sorprendentes resultados conseguidos en el Gran Premio de Hungría, el último antes de las vacaciones. Fernando Alonso cruzó la meta en quinta posición, la mejor en la que va de temporada; mientras que su compañero, Lance Stroll, finalizó séptimo en una jornada para enmarcar de la escudería británica.

“Ha sido una sorpresa que este fin de semana haya ido tan bien, aunque en los circuitos que se adaptan bien al coche tenemos que acabar el trabajo nosotros en la pista y sumar buenos puntos", explicaba el asturiano tras la carrera. Ahora, Aston Martin deberá tratar de entender el por qué de ese rendimiento, para afrontar el tramo final de curso con esas buenas sensaciones.

Algunas voces autorizadas en el paddock han intentado ya dar respuesta al rendimiento de los monoplazas verdes en Hungaroring. Entre ellas se encuentra la exestratega de la escudería Bernie Collins. "En el paddock se habla mucho de que van a montar un alerón delantero nuevo con un suelo viejo", explicó en un podcast de 'Sky Sports F1'. "Parte de ello dependerá de cada circuito, pero el cambio ha sido fenomenal, considerando que hemos estado en pistas con mucha carga aerodinámica este año y el monoplaza no ha tenido un rendimiento como el de este fin de semana", analizó.

Señales positivas

Para Collins, este único cambio habría surtido efecto en el rendimiento de todo el monoplaza en una especie de efecto dominó. "Así que si el antiguo alerón delantero impedía el correcto funcionamiento de los componentes del suelo, un solo componente como el alerón delantero podría mejorar el flujo de aire al resto del coche. De repente, todo el suelo, el difusor y el alerón trasero funcionan mejor", comentó.

"Entonces, simplemente conseguir que un conjunto esté correcto (en particular, el alerón delantero o el conducto del freno delantero, o cualquier cosa que afecte mucho el flujo de aire en la parte trasera del coche) puede cambiar el rendimiento bastante rápido", argumentó la exestratega de Aston Martin, remarcando que "necesitamos probar más circuitos para comprobar si esto se mantiene en distintos niveles de carga aerodinámica. Pero son señales muy positivas".