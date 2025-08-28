Ecclestone 'fulmina' a Hamilton: "Es más probable que el coche de seguridad gane una carrera que Lewis vuelva a ser campeón"

A sus 94 años, Bernie Ecclestone mantiene la mente despejada y su lengua afilada, que dio pie a tantas polémicas durante su etapa al frente de la F1. Esta vez, el antiguo patrón del Mundial ha entrado a valorar la crisis de Lewis Hamilton en Ferrari y ha 'destrozado' a su compatriota. Considera que el heptacampeón está en decadencia y le recomienda retirarse.

"Es más probable que el coche de seguridad gane una carrera que Hamilton vuelva a ser campeón del mundo. Lewis es muy talentoso, lo era y probablemente, lo sigue siendo, pero como muchas de las personalidades del deporte, cuando llegan a la cima, sólo hay un camino y no es hacia una buena dirección. Sólo puedes ir hacia abajo", ha comentado Ecclestone en una entrevista con F1 Insider.

El magnate británico cree que Hamilton no ganará más títulos y que en su actual situación lo más lógico sería dejar la Fórmula 1 antes de arriesgarse a sufrir una lesión o un accidente: "No quiero que le pase nada malo a Lewis. No está luchando por un título y a estas alturas de su carrera no le valdría la pena pasarse dos años tumbado en una cama por una lesión en la espalda o algo así. Ya ha ganado siete títulos y eso es suficiente", afirma Bernie.

De hecho, está convencido de que el piloto británico, de 40 años, no debió haber iniciado su etapa en Ferrari, sino dejar el Mundial cuando empezaron sus problemas en Mercedes: "Puede que él no lo crea, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas fuera del automovilismo, en su jubilación. Creo que debería haberlo hecho hace tiempo", cierra Ecclestone.