Ecclestone cree la demanda de Massa es "lo correcto"

Los abogados de Felipe Massa presentaron ayer una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Londres por el Crashgate de Singapur 2008. El piloto brasileño se ha querellado contra la FIA, la FOM y Bernie Ecclestone, aunque éste último, que estaba al frente de la F1 en aquella época, se ha pronunciado a favor de Massa y cree que ha hecho "lo correcto" al demandarles.

El ex piloto de Ferrari lleva meses pidiendo que se haga justicia por las trampas en la carrera del GP de Singapur 2008, que le perjudicó a final de temporada, cuando perdió el título ante Lewis Hamilton por solo un punto. Si las autoridades deportivas, conscientes de la trama orquestada por Renault, Briatore y Piquet jr, no anularon los resultados de aquella carrrera, lo que hubiera hecho campeón al brasileño de Ferrari.

Massa, al ver ignoradas sus advertencias a la FIA y la F1, ha elevado su protesta a los tribunales ordinarios, pidiendo una compensación económica que podría llegar a 150 millones de libras. "Si me hubiera preguntado, le habría dicho que lo correcto era demandar y dejar que un juez inglés decidiera lo que está bien y lo que está mal", ha apuntado Ecclestone a la agencia de noticias PA.

"No puedo decir nada sobre el resultado ni sobre lo que ocurrirá. No tengo ni idea, no creo que nadie la tenga, pero desde su punto de vista, es mejor que un juez inglés dicte sentencia. Será más útil para él", ha sentenciado.