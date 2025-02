Ecclestone carga contra Hamilton: "No tiene tanto talento como se dice"

Bernie Ecclestone nunca ha sido alguien que haya medido sus palabras al hablar de la Fórmula 1. El que fuese máximo mandatario del Gran Circo continúa siendo noticia a sus 94 años por declaraciones polémicas que realiza con frecuencia, la última de ellas valorando el traspaso de Lewis Hamilton por Ferrari.

El británico ha realizado un análisis en The Athletic sobre la incorporación del siete veces campeón del mundo por el Cavallino Rampante. Sin morderse la lengua, Ecclestone ha afirmado que no cree que el matrimonio entre Hamilton y Ferrari sea provechoso para la escudería italiana: "No creo que Hamilton reciba la misma atención en Ferrari”, afirma el británico. “El equipo está contento con Charles Leclerc, su compañero de equipo, habla italiano con fluidez, así que cuidarán de él. Incluso si Lewis lo hace bien, seguirá habiendo muchos enemigos, porque ha llegado de repente”, reconoce.

Sin motivación... ¿ni talento?

Y es que para Ecclestone, Hamilton ya no tiene la misma motivación de siempre: "Tengo mi teoría al respecto. No se trata de la edad de los pilotos, sino de cuánto tiempo llevan haciendo lo mismo. Se está cansando. Ha perdido la motivación. Si nunca hubiera ganado un campeonato mundial, pero ha ganado siete...”, explica el británico. De hecho, según Ecclestone, a pesar de haber firmado un contrato por dos temporadas, Hamilton 'no durará tanto' en Ferrari como se atreve a vaticinar el británico.

Las críticas de Ecclestone han ido más allá de lo deportivo y se han centrado en todo lo que rodea a la vida de Hamilton: "Lewis se pone en primera línea de una manera que te puede desagradar”, argumenta. “¿Cómo un tipo que ha ganado algunos títulos mundiales y tiene unos pocos dólares en el banco puede vestirse como viste… No soy partidario de eso", explica Ecclestone sin reparos.

La estocada final ha llegado cuando le han preguntado por las habilidades al volante del siete veces campeón del mundo y el ex mandatario no se ha mordido la lengua: "Tiene mucho talento como piloto. ¿Tanto como la gente le atribuye? No, pero lo suficiente para ganar carreras. No sé por qué hace todas esas tonterías. Tiene que salir del negocio de la música y de todo lo demás”, explica.