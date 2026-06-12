Duro golpe de realidad para Fernando Alonso y Aston Martin en Barcelona: "Estamos a casi 4 segundos"

Parece que en el box de Aston Martin se limitarán, un fin de semana más, a sobrevivir. La cruda realidad es que nada ha cambiado en el inicio de GP en el Circuit de Barcelona-Catalunya: el AMR26 sigue compitiendo con Cadillac por ser el peor coche de la parrilla. De hecho, terminó la jornada del viernes siéndolo. Fernando Alonso y Lance Stroll fueron 21º y 22º en la tabla de tiempos... lo que se traduce en penúltimo y último, respectivamente.

La realidad es que los de Silverstone llegaban a Montmeló siendo plenamente conscientes de que este fin de semana les tocaría sufrir: el trazado catalán es uno de los 'exámenes' del calendario, mostrando los puntos fuertes y los flojos de cada monoplaza. Y por desgracia, el del box verde tiene muchos más negativos que positivos. Pero la expectativa superó a la realidad.

El piloto asturiano terminó a casi cuatro segundos de la referencia que marcó Lando Norris. Una barrera que sí superó Stroll. "Lo sabíamos. Lo dijimos ayer", reconoció Mike Krack, director de pista de Aston Martin, tras la jornada de entrenamientos en el Circuit.

"Creo que fui bastante claro explicando que iba a ser difícil. Y hoy tuvimos la confirmación", lamentó. Y es que la realidad es difícil de digerir. "Estamos entre 3,7 y 4 segundos en cada sesión. Esa es, por desgracia, la verdadera realidad", expresaba Krack.

Seguir trabajando... y seguir trabajando más

La máxima prioridad para ellos es seguir recopilando información para poder continuar desarrollando el monoplaza. "Tenemos buenos datos, como siempre", explicó Krack. "Ahora debemos intentar hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos, entender el programa de neumáticos, encontrar la mejor estrategia y la mejor ejecución", expresó.

Solo hay una forma de lograr revertir la siuación: trabajando y menteniéndose unidos y comprometidos con el proyecto. "Somos un equipo y tenemos que trabajar juntos", afirmó. "Es en los momentos difíciles cuando realmente ves cómo es un equipo. Cuando ganas todo es mucho más fácil. Ahora es cuando debemos permanecer unidos y esperar a que el coche sea mejor", sentenciaba.