Dura sanción a Stroll por su accidente con Ocon en Estados Unidos

Para Aston Martin la carrera sprint de Austin ha sido un completo desastre. Fernando Alonso, que arrancaba sexto, no ha podido pasar de la primera curva tras verse involucrado en la caótica salida provocada por el acccidente de los dos McLaren y Nico Hülkenberg. Y Lance Stroll ha recibido una sanción de cinco posiciones en la parrilla para la carrera del domingo y dos puntos en su Superlicencia de piloto tras su toque final con Esteban Ocon.

El piloto canadiense ha sido llamado a comisarios después de la carrera al considerar los comisarios que era claramente culpable de la maniobra con Ocon que ha dado pie al segundo coche de seguridad a falta de tres vueltas para el final. Lance acumula siete de doce puntos posibles, por lo que está a cinco más de perderse una carrera.

Stroll, que partía desde posiciones traseras, ha logró esquivar los incidentes y montoneras de la primera vuelta, pero aún así ha tenido que pasar por boxes con leves daños en su coche. Hasta la vuelta 16 de 19 todo ha discurrido con normalidad, pero entonces el compañero de Alonso ha intentado ejecutar un adelantamiento imposible por el interior a Ocon.

Ha bloqueado, impactado a Ocon a gran velocidad. Y aunque ha reconoció su error y se acercó a Ocon para pedir disculpas, no se ha librado del merecido castigo.

MENUDO GOLPETAZO DE STROLL CON OCON 😳



El piloto canadiense le pide perdón, consciente del error que acaba de cometer#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/hEPMqjKZ6u — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

El documento oficial de la FIA apunta que: "El coche 18 (Lance Stroll) intentó un adelantamiento interior sobre Car 31 (Esteban Ocon) en la Curva 1, pero malinterpretó el punto de frenada y colisionó con Car 31. Los comisarios determinan que el piloto del Car 18 es totalmente culpable y aplican la penalización correspondiente. Como el piloto penalizado no terminó la carrera, se impone una penalización equivalente a 10 segundos para la clasificación".