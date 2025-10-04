Dunne deja McLaren y Red Bull llama a su puerta

Alexander Dunne puede revolucionar el mercado en F1. El pelirrojo que deslumbra con su talento y agresivo pilotaje en la F2, se ha desvinculado, con efecto inmediato, de la cantera de McLaren y busca asiento en la categoría reina para 2026. Red Bull, que tiene cuatro plazas en la parrilla (tres si descontamos a Max Verstappen), ya le ha contactado, tal como ha revelado Helmut Marko en Singapur.

Dunne (Condado de Offaly, Irlanda, 2005), exprimido su primera oportunidad de subirse al MCL39, el de Lando Norris, en los Libres 1 del Gran Premio de Austria, en junio pasado, finalizando en cuarta posición, a 2 décimas del más rápido y a solo 69 milésimas de su compañero y líder del Mundial Oscar Piastri.

Hace un año entró en la Academia de McLaren, que le apoyó en su llegada a la Fórmula 3 con MP Motorsport. Esta temporada ha dado el salto a la Fórmula 2 con Rodin y actualmente marcha quinto en el campeonato antesala.

El irlandés era consciente de que en McLaren no tenía más recorrido, ya que Oscar Piastri y Lando Norris tienen contrato a largo plazo y viendo sus resultados, no hay discusión posible. Esto le hizo explorar vías alternativas para subir a la F1.

El portal Planet F1 desveló días atrás que Dunne y su entorno habían negociado con Helmut Marko y éste ha confirmado su interés por la joven ‘perla’ británica. Verstappen tiene un acuerdo firmado hasta 2028, pero su compañero Tsunoda y los dos pilotos de Visa RB, Hadjar y Lawson, pueden entrar en algún movimiento de fichas, igual que los dos pilotos de los de Milton Keynes en F2, Arvid Lindblad y en menor medida, Pepe Martí.

Dunne se estrenó en monoplazas en 2021, disputando la Fórmula 4 en España, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Gran Bretaña. Con 16 victorias en 2022 y el título de la F4 británica, ascendió a la GP3 en 2023, donde acabó segundo, lo que le valió el pasaporte a la F3. Sólo pudo ser 14º, pero consiguió dos podios y dejó destellos de calidad antes de subir a la Fórmula 2 con Rodin.