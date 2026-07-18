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FÓRMULA 1

Duerksen gana la sprint de F2 en Spa; Mari Boya, 11º

El piloto paraguayo firma su segunda victoria de la temporada, sexta de su palmarés en F2

Duerksen celebra su victoria en Spa

Duerksen celebra su victoria en Spa / Formula2

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Joshua Duerksen remontó desde lla cuarta plaza de parrilla para imponer su ley en Spa-Francorchamps. El piloto paraguayo firmó una gran resalida tras el último coche de seguridad y pudo encarrikar su sexto triunfo en Fórmula 2, el segundo de la temporada.

Stenshorne lideraba la carrera sprint en Bélgica, frente a Duerksen y Sebas Montoya, cuando apareció el primer coche de seguridad por el accidente de Cian Shields. Tras doce vueltas Duerksen progresó hasta hacerse con el liderato, que ya no cedió.

El líder de campeonato Nikola Tsolov no tuvo ritmo para pelear en cabeza y acabó cuarto, mientras Gabriele Minì se vio obligado a abandonar, por primera vez esta temporada. Tampoco pudieron completar la carrera Nico Varrone ni Noel León. El catalán Mari Boya remontó hasta la undécima posición.

GP de Bélgica. F2 sprint:

1. Joshua Duerksen

2. Maritnius Stenshorne

3. Dino Beganovic

4. Nikola Tsolov

5. Alex Dunne

6. Rafa Camara

7. Roman Bilinski

8. Ollie Goethe

9. Sebastian Montoya

10. Laurens Van Hoepen

11. Mari Boya

12. Tasanapol Inthraphuvasak

13. Colton Herta

14. Emerson Fittipaldi

15. Kush Maini

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