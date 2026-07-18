FÓRMULA 1
Duerksen gana la sprint de F2 en Spa; Mari Boya, 11º
El piloto paraguayo firma su segunda victoria de la temporada, sexta de su palmarés en F2
Joshua Duerksen remontó desde lla cuarta plaza de parrilla para imponer su ley en Spa-Francorchamps. El piloto paraguayo firmó una gran resalida tras el último coche de seguridad y pudo encarrikar su sexto triunfo en Fórmula 2, el segundo de la temporada.
Stenshorne lideraba la carrera sprint en Bélgica, frente a Duerksen y Sebas Montoya, cuando apareció el primer coche de seguridad por el accidente de Cian Shields. Tras doce vueltas Duerksen progresó hasta hacerse con el liderato, que ya no cedió.
El líder de campeonato Nikola Tsolov no tuvo ritmo para pelear en cabeza y acabó cuarto, mientras Gabriele Minì se vio obligado a abandonar, por primera vez esta temporada. Tampoco pudieron completar la carrera Nico Varrone ni Noel León. El catalán Mari Boya remontó hasta la undécima posición.
GP de Bélgica. F2 sprint:
1. Joshua Duerksen
2. Maritnius Stenshorne
3. Dino Beganovic
4. Nikola Tsolov
5. Alex Dunne
6. Rafa Camara
7. Roman Bilinski
8. Ollie Goethe
9. Sebastian Montoya
10. Laurens Van Hoepen
11. Mari Boya
12. Tasanapol Inthraphuvasak
13. Colton Herta
14. Emerson Fittipaldi
15. Kush Maini
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