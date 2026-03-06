Drama total para Aston Martin y Fernando Alonso

La nueva temporada de Fórmula 1 apenas ha levantado el telón y Aston Martin ya vive instalado en el drama. La primera jornada de entrenamientos libres en Melbourne dejó una fotografía durísima para Fernando Alonso, que ni siquiera pudo marcar una vuelta en la primera sesión y por la tarde apenas completó 18 giros, mientras Lance Stroll solo pudo sumar tres vueltas en FP1 y cerró el día con un kilometraje igualmente raquítico.

En el arranque del curso, el equipo de Silverstone no transmite la sensación de estar lejos de la cabeza: transmite la sensación de estar luchando por sobrevivir.

La clave del terremoto está en Honda. Adrian Newey admitió en Melbourne que Aston Martin llegó a Australia con cuatro baterías, pero que dos quedaron inutilizadas por problemas de acondicionamiento o de comunicación, de modo que ahora solo quedan dos operativas, las que están montadas en los dos coches. Si una falla, ese monoplaza se queda fuera del fin de semana.

Adrian Newey / Aston Martin F1 Team

El británico, además, fue mucho más allá al explicar que la escudería empezó a detectar la gravedad real del problema en noviembre de 2025, durante una visita a Tokio junto a Lawrence Stroll y Andy Cowell, cuando fueron a contrastar los rumores de que Honda no iba a llegar a su objetivo inicial de potencia para la primera carrera.

La sorpresa de Newey con Honda

¿De haber conocido con antelación todos los problemas que se han encontrado, habrían firmado con Honda?. "No", dijo Newey, que reconoció en la rueda de prensa posterior a las tandas del viernes su sorpresa ante el desaguisado que se encontraron en Japón el pasado año.

"Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrance Stroll, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo".

Newey explicó que Honda regresó a esta nueva era con "el 30% de su equipo original", una estructura muy debilitada después de su salida oficial de la F1 a finales de 2021, en un contexto además marcado por el límite presupuestario.

Aston Martin descubrió demasiado tarde que su socio motorista no estaba preparado para responder como una marca campeona. Y eso golpea de lleno a Alonso, que se encuentra en el primer GP del año con un coche frágil, lentísimo y condicionado por la fiabilidad antes incluso de empezar a pensar en rendimiento puro.

La regla del 107% podría dejar a Aston Martin fuera

La mejor referencia de Mercedes en las dos tandas de entrenamientos libres del viernes quedó en 1:19.953 con Kimi Antonelli, mientras que la vuelta más rápida de Aston Martin fue un 1:25.816 de Stroll. Esa diferencia no solo asusta: equivale a estar por encima del 107%, una frontera que, aunque reglamentariamente se aplica a la clasificación y no a los libres, sirve para medir la magnitud del desastre.

Otro dato para poner en contexto la mala situación de Aston Martin es que Alonso se quedó a un segundo del mejor registro de Cadillac, que acaba de aterrizar en la Fórmula 1 esta temporada. El asturiano firmó un tiempo de 1:24.662 en la segunda sesión, mientras que Valtteri Bottas paró el crono en 1:23.660, +1.002 segundos por delante.

Lance Stroll, durante la jornada de hoy en Melbourne / EFE

El 107% de 1:19.953 está en 1:25.549, así que Aston Martin quedó a 0.266 segundos de esa barrera simbólica. Para un equipo que se vendió como una de las grandes incógnitas de la nueva era, el estreno ha sido devastador. Si esto sucede, en la clasificación, Stroll no podría correr la carrera del domingo y sería otro golpe devastador.

En Melbourne, no solo se ha confirmado que Alonso empieza el año cuesta arriba. Se ha destapado que el gran problema puede ser estructural, que afecta a Honda, compromete a Newey y deja a Aston Martin al borde del ridículo desde el primer viernes de 2026. Veremos qué sucede este sábado.