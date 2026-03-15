Fórmula 1
El drama de Alonso: Las manos destrozadas por las vibraciones
Fernando Alonso ha tenido que retirarse del GP de China a causa de las vibraciones. Tras hacer su parada, ha tenido que levantar las manos del volante, entumecidas por el esfuerzo
Fernando Alonso no ha podido cumplir su objetivo de acabar la carrera en el Gran Premio de China y ha tenido que retirarse después de 35 vueltas a causa de las fuertes vibraciones del motor Honda, tal como han confirmado después los japoneses y también Aston Martin.
El asturiano ha hecho su parada en la vuelta 32 y tras volver a pista ha llamado poderosamente la atención la imagen del piloto levantando las manos del volante. No aguantaba más el dolor y el entumecimiento por el esfuerzo de pilotar en estas condiciones.
Lamentablemente, aunque Honda informó ayer que el problema de vibraciones estaba en vías de solución y que las habían reducido “considerablemente”, a la hora de la verdad Fernando no ha podido seguir. Sin duda, el largo parón de cuatro semanas que afrontará la F1 tras el GP de Japón, por la suspensión del los GP de Bahrein y Arabia, le vendrá de 'perlas' al equipo de Alonso, que también ha tenido que retirar el coche de Lance Stroll en Shanghai.
"Me costaba sentir las manos y los pies, no tenía sentido segui. Algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales. Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos", ha explicado Fernando tras bajarse del coche.
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