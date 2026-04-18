Histórica Doriane Pin: de ganar la F1 Academy a ponerse al volante del Mercedes

La F1 Academy se creó en 2023 como una categoría exclusivamente femenina para desarrollar y preparar a jóvenes pilotos en su camino hacia las Fórmula 2 y 3 o incluso la F1.

En la edición de 2025, la francesa Doriane Pin, uno de los grandes talentos del panorama actual, se hizo con el título sucediendo a la británica Abbi Pulling. Con el dorsal 28 del Prema Racing, Pin sumó 172 puntos para erigirse campeona por delante de la neerlandesa Maya Weug, que fue segunda con 157. Algo más retrasa, cerrando el podio, quedó la británica Chloe Chambers.

Unos meses después, Pin ha entrado en la historia convirtiéndose en la séptima mujer en la historia en conducir un monoplaza de la F1, la primera de su nacionalidad. Según anunció el equipo Mercedes, la francesa formó parte de unos test realizados en Silverstone poniéndose al volante del W12.

Mujeres en conducir un F1 Katherine Legge en 2005 María de Villota en 2011 y 2012 Simona de Silvestro en 2014 Susie Wolff entre 2012 y 2015 Tatiana Calderón entre 2018 y 2019 Jessica Hawkins en 2023

El mismo con el que Lewis Hamilton buscó el título en 2021, aunque acabó perdiendo la corona ante Max Verstappen. El británico fue uno de los que reaccionaron al hito de Pin. "Amo esto. Gran trabajo", escribió en respuesta al mensaje de la francesa en sus redes sociales.

Con ese momento al volante del W12, Pin se convirtió en la primera mujer en conducir un monoplaza de F1 para Mercedes. "Un momento histórico para Doriane Pin. Sentándose al volante de un coche de F1 por primera vez", escribió Mercedes en sus redes sociales.

Tras una amplia preparación en el simulador y una estrecha colaboración con los ingenieros, Pin recorrió un total de 200 km durante el día de test, según informó la F1.

“Conducir un coche de F1 por primera vez hoy fue increíble. Estoy muy agradecida por haber tenido esta oportunidad y por estar rodeada de este equipo extraordinario. Fue una oportunidad única y me aseguré de disfrutar al máximo del día, además de dar lo mejor de mí”, afirmó la piloto.

“Si bien ser mujer conductora no me define, fue genial demostrar de lo que somos capaces. Fue un día muy emotivo y también estoy agradecida de haber podido compartir esta experiencia con mi familia", valoró tras su experiencia.

Pin forma parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Mercedes en 2023. Después de dos temporadas en la F1 Academy, Pin ha regresado este curso a los campeonatos de resistencia y se ha inscrito en European Le Mans Series con el equipo Duqueine.