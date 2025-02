Doohan, harto de los rumores de Colapinto: "Siempre hay presión, la F1 es despiadada"

Las ruedas de prensa previas al evento 'F1 75 Live' que se celebra esta noche en el O2 Arena de Londres han comenzado y en una de las primeras, la de Alpine, ha habido momentos de tensión. La alineación oficial del equipo en 2025 está formada por Pierre Gasly y Jack Doohan, mientras que el reserva es Franco Colapinto, pero casi todas las preguntas han girado entorno a la figura del argentino, que según los rumores dejará sin asiento al australiano a las primeras de cambio. Y el hijo de Mick Doohan, lógicamente, se ha mostrado muy molesto por la insistencia de los periodistas.

"Lo que me han dicho es que Colapinto es un piloto reserva y creo que, independientemente de eso, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo. Sé que cuando estaba en karting, en Fórmula 3, Fórmula 2, habría hecho cualquier cosa por estar en Fórmula 1 y sacrificarlo todo...", ha subrayado el joven rookie australiano en la horas previas a la gran presentación conjunta de los equipos en Londres.

"No creo que necesariamente sea un tema relacionado con alguien dentro del equipo, fuera del equipo, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado, pero sea cual sea la presión que pueda haber, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1", ha argumentado Doohan.

Le han insistido, preguntándole si se sentía "perjudicado" por tener a un joven piloto reserva con contrato largo. "¿Es eso una pregunta?", ha reaccionado Doohan, furioso. "El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así perjudicado. Tal vez debería, no sé, realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no", ha zanjado.