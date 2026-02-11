Dónde ver los test de pretemporada de F1: horarios de los entrenamientos en Baréin con Alonso y Sainz

Llegó el día más esperado en la F1. Tras meses de espera en los que el shakedown de Barcelona solo dejó un primer vistazo a los nuevos coches, llegan los primeros test de pretemporada de F1 en Baréin, en el Circuito Internacional de Sakhir. Los entrenamientos empiezan hoy 11 de febrero y finalizan este viernes 13 de febrero.

En Aston Martin, el plan de pilotos arranca hoy con Lance Stroll al volante del AMR26, mientras que Fernando Alonso se subirá el jueves. El canadiense también cerrará la primera tanda de ensayos en Sakhir, con el objetivo de recuperar sensaciones después de un shakedown con poco rodaje en Barcelona y llegar en forma al estreno de Melbourne, el 8 de marzo.

La expectación es máxima en el equipo verde tras la presentación del AMR26, el primer coche diseñado por Adrian Newey para la escudería. Aun así, desde Aston piden paciencia: el verdadero nivel se medirá con el desarrollo y las primeras tandas largas.

En paralelo, Williams afronta Bahréin con un programa más repartido: Carlos Sainz abrirá el miércoles por la mañana y se alternarán los pilotos hasta el viernes, en el debut público del FW48, obligado a exprimir estos test tras no rodar en Barcelona por retrasos en su planificación.

¿A qué hora són los test de pretemporada de F1?

Miércoles 11 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Jueves 12 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Viernes 13 de febrero: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

Dónde ver los test de F1 en Baréin

En España, los test de pretemporada de F1 en Baréin se podrán ver en directo a través de DAZN. La plataforma ofrecerá la última hora en abierto de cada día de los test, con comentarios de Antonio Lobato y Pedro de la Rosa sobre todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sakhir.

Además, la F1 TV Pro ofrece live timing y algunos vídeos de acción en pista.

En SPORT les ofreceremos la cobertura completa de los tres días de test en Bahréin con nuestro directo diario, resúmenes y análisis de lo que suceda en la pretemporada de Fórmula 1 en directo.