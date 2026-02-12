Dónde ver los test de pretemporada de F1 en directo y online con Fernando Alonso

Tras la primera jornada de test de pretemporada de F1 en Baréin, en el Circuito Internacional de Sakhir, llega el segundo día de pruebas con Fernando Alonso y el nuevo Aston Martin. Te explicamos dónde ver los test de Fórmula 1 en directo y online desde España.

En Aston Martin, Alonso se subirá hoy al AMR26 y Lance Stroll cerrará la primera tanda de ensayos el viernes, con el objetivo de recuperar sensaciones después de un shakedown con poco rodaje en Barcelona y llegar en forma al estreno de Melbourne, el 8 de marzo.

La expectación es máxima en el equipo verde tras la presentación del AMR26, el primer coche diseñado por Adrian Newey para la escudería. En la primera jornada aparecieron problemas con el nuevo motor Honda.

¿A qué hora són los test de pretemporada de F1?

Jueves 12 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Viernes 13 de febrero: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

Dónde ver los test de F1 en Baréin

En España, los test de pretemporada de F1 en Baréin se podrán ver en directo a través de DAZN. La plataforma ofrecerá la última hora en abierto de cada día de los test, con comentarios de Antonio Lobato y Pedro de la Rosa sobre todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sakhir.

Además, la F1 TV Pro ofrece live timing y algunos vídeos de acción en pista.

En SPORT les ofreceremos la cobertura completa de los tres días de test en Bahréin con nuestro directo diario, resúmenes y análisis de lo que suceda en la pretemporada de Fórmula 1 en directo.