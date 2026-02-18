Dónde ver los test de F1 2026 en Bahréin hoy: horarios de Alonso y Sainz en la pretemporada

Bahréin vuelve a abrir sus puertas para acoger la segunda semana de tests de Fórmula 1. La pretemporada 2026 entra en su tramo decisivo en el Circuito Internacional de Sakhir, con las últimas pruebas marcadas en el calendario y una ocasión de oro para que los equipos ajusten sus monoplazas antes del estreno en Australia.

Esta vez sí habrá cobertura en directo desde primera hora, con tiempos oficiales y seguimiento de los tres días de rodaje. Tras el secretismo del shakedown de Barcelona y la discreción de la primera tanda en Sakhir, el paddock afronta ahora la fase de afinarlo todo al milímetro para el fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando se apaguen las luces en Melbourne y arranque la temporada 2026.

Serán jornadas especialmente importantes para Aston Martin. La escudería confirmó la semana pasada, también en Bahréin, que su rendimiento está lejos de lo esperado a estas alturas. Los contratiempos en el motor Honda, unidos a problemas de caja de cambios y a una refrigeración muy comprometida del AMR26, han condicionado el ritmo del coche verde. En manos de Adrian Newey y del equipo está encontrar soluciones a contrarreloj antes de Australia: hoy por hoy, el monoplaza parece instalado en la parte trasera de la parrilla contra todo pronóstico. Alonso, mientras, no puede esperar: el tiempo corre.

En clave Williams, Carlos Sainz volverá a subirse al coche para tomarle la medida en Sakhir. Pese a haber sido el único equipo que se perdió las primeras pruebas de Barcelona, la escudería británica busca ponerse al día a contracorriente con la nueva normativa y confía en que el trabajo del invierno se traduzca en rendimiento desde el primer momento.

¿A qué hora son los tes de F1 en Bahrein?

Miércoles 18 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Jueves 19 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Viernes 20 de febrero: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

Dónde ver los test de F1 2026 en directo

En España, los test de F1 en Bahréin se podrán ver de manera íntegra y en directo a través de DAZN. La plataforma ofrecerá las jornadas al completo de la segunda semana de test de miércoles a viernes.

La cobertura contará con Antonio Lobato, Toni Cuquerella, Pedro de la Rosa, Tomás Slafer, Pablo Cifuentes y Javi Quilón en un despliegue especial para analizar cada detalle de los nuevos monoplazas

Miguel Ángel Román se desplazará hasta el circuito para seguir de cerca la actividad en pista y participar en la retransmisión.

En SPORT les ofreceremos la cobertura completa de los tres días de test en Bahréin con todos los comentarios, impresiones y análisis de lo que suceda en la pretemporada de Fórmula 1 en directo.