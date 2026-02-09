FÓRMULA 1
Dónde ver la presentación del Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso hoy gratis en directo y online
A qué hora se presenta el Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso y dónde ver el evento en directo
Ha llegado el gran día de Aston Martin. Después de todas las incógnitas del invierno y de los primeros avances vistos en Barcelona, la escudería británica presenta de manera oficial hoy lunes 9 de febrero el AMR26, un coche radical que quiere ser candidato a pelear por victorias.
La escudería británica ha querido esperarse hasta el final y será el último equipo en presentar su coche junto con McLaren. Las miradas estarán puestas en el equipo verde, que cuenta con todas las herramientas para ser la sorpresa de la temporada y liderar una revolución que Lawrence Stroll lleva tiempo preparando. Por dinero invertido en el proyecto, no será.
Para bien o para mal, Aston Martin ya viene de acaparar todas las miradas durante el Shakedown de Barcelona. En el Circuit Barcelona-Catalunya, la escudería verde se presentó tintada de negro y con un monoplaza sensiblemente diferente al resto; pontones innovadores, una suspensión delantera con sello Adrian Newey... el todo o nada hecho coche, una apuesta arriesgada que tiene a todos en vilo.
A pesar de todas las novedades introducidas en Barcelona, Aston Martin avisó que el monoplaza que presentarán en Australia para el inicio del campeonato será incluso más distinto al visto hasta ahora. El ocultismo ha rodeado a la escudería con sede en Silverstone desde hace meses y la primera parada para empezar a resolver las incógnitas será su presentación oficial.
¿Dónde ver la presentación del Aston Martin F1 de Alonso?
Aston Martin F1 presentará su AMR26 en directo a través de YouTube y TikTok. Será la primera vez que Aston Martin haga uso de esta red social en exclusiva para presentar su monoplaza, que es además uno de sus patrocinadores. El evento contará con la presencia de Fernando Alonso, Lance Stroll y Adrian Newey.
En SPORT ofreceremos la mejor cobertura del evento, con el directo minuto a minuto de la presentación, análisis y todas las reacciones y declaraciones sobre el nuevo coche de Alonso en la Fórmula 1.
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Flick no iba de farol con Casadó
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- Hay más Rashfords en Europa
- Estar en La Masia es como estudiar en Harvard pero no me arrepiento de haberme ido del Barça
- Valencia - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- La noche más amarga de Endrick: 'Podría tener graves consecuencias
- El Barça fija su gran objetivo para 2026