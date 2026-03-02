Dónde ver la Fórmula 1, en directo y online con Fernando Alonso y Carlos Sainz

El Mundial de Fórmula 1 2026 ya está aquí. La espera ha sido larga, aunque termina este fin de semana en Australia del 6 al 8 de marzo con la llegada de una nueva temporada de la competición automovilística. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris... todos ellos serán los protagonistas estos próximos meses de una temporada que promete emociones fuertes desde la primera carrera.

Entre todas las temporadas recientes de la Fórmula 1, el curso que está por arrancar seguramente sea el más importante de todos. 2026 llega con un importante cambio de reglamentación que promete alterar el panorama de los últimos años en las escuderías. Mucho se ha hablado sobre la adaptación de los equipos a los cambios de la FIA durante este invierno, aunque las semanas de pretemporada permitieron revelar las primeras respuestas al respecto. Y es que Mercedes parece partir por delante, pero Ferrari, McLaren o Red Bull están pisando los talones a la marca alemana. Todo se resolverá en Australia.

Fernando Alonso, con Aston Martin en pista / FLORENT GOODEN / DPPI Media / AF / Europa Press

La Fórmula 1 vive una segunda juventud en España. Desde que Fernando Alonso se uniese a Aston Martin, el equipo verde ha recuperado la ilusión del asturiano de competir de nuevo por cosas grandes. 2023 permitió al bicampeón luchar por carreras durante buena parte de la temporada, pero las temporadas posteriores han sido un enorme paso atrás para las aspiraciones del equipo y de Fernando. Este 2026 era el momento esperado con el cambio de reglamentación de dar un golpe encima de la mesa, pero el invierno ha sido tétrico en Aston Martin y el motor Honda parece relegar a la escudería a la parte trasera de la tabla. Tocará esperar a posibles mejoras durante la temporada.

En la lucha por el título se espera una batalla como hacía tiempo que no se vivía en la Fórmula 1. Si la demostración de fuerza en la pretemporada ha sido verdadera, los cuatro equipos punteros no parecen demasiado alejados entre ellos, así que las alternativas por el trofeo mundial serán múltiples. Entre ellos, Lando Norris buscará repetir el título de la temporada pasada con McLaren, aunque Max Verstappen con Red Bull, Charles Leclerc con Ferrari o George Russell con Mercedes serán los encargados de presentar guerra al británico.

Dónde ver la Fórmula 1 en España, en directo y online con Fernando Alonso y Carlos Sainz

En España, el Mundial de Fórmula 1 se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas. DAZN ofrece su exclusivo Plan Motor por 15,99 € al mes con la cobertura de los mundiales de Fórmula 1 y MotoGP, junto con sus categorías de desarrollo: Moto2, Moto3 y MotoE, así como F2, F3 y F1 Academy.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1. Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.