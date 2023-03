Los entrenamientos libres del viernes en la Fórmula 1, con los días contados

El CEO de la Fórmula 1 aboga por eliminar los entrenamientos libres del viernes Desde su llegada al Gran Circo, la competición ha dado un salto adelante a nivel de audiencia

Stefano Domenicalli, el nuevo jefe de la Fórmula 1, le ha dado un vuelco al mundo que rodea la competición. Desde su llegada, la Fórmula 1 se ha desarrollado mucho a nivel de marketing con iniciativas como las carreras al sprint o el contrato con Netflix, algo que ha enganchado a los jóvenes estadounidenses. En el intento de seguir convirtiendo la Fórmula 1 en un producto mucho más televisivo, acaba de proponer un nuevo cambio de formato.

En este caso, su propuesta para reforzar el espectáculo pasa por eliminar los entrenamientos libres del sábado: "Soy partidario de cancelar las sesiones de entrenamientos libres, que son muy útiles para los ingenieros, pero que no gustan al público", declaró durante su visita al primer Gran Premio de MotoGP, el GP de Portugal. Sin ir más allá, en MotoGP ha calado el formato de las carreras al sprint, del que la Fórmula 1 fue pionera, para potenciar el espectáculo.

