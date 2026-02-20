Domenicali, convencido: "No creo que Alonso se retire este año"

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, ha dejado muchos titulares en su comparecencia ante la prensa este viernes, último día de la pretemporada 2026 en el circuito de Sakhir, en Bahrein. El dirigente italiano ha abordado la polémica del nuevo reglamento, que han criticado varios pilotos por las drásticas técnicas de recuperación de energía que requieren las nuevas unidades de potencia. Y también se ha referido a la delicada situación que atraviesa Fernando Alonso, que a sus 44 años había depositado sus esperanzas en el proyecto de Aston Martin, con Adrian Newey y Honda, y de momento se está encontrando con una situación desoladora y un AMR26 que no rinde.

“Espero que Fernando no se retire este año” ha dicho Domenicali, amigo personal del asturiano desde sus tiempos juntos en Ferrari. También ha metido en el ‘saco’ a Hamilton, que a sus 41 años es el segundo piloto más veterano de la actual parrilla: “Lewis y Fernando son gigantes de nuestro deporte, grandes protagonistas y focos de la temporada. Están ante desafíos y oportunidades diferentes. Tengo dudas de que vayan a parar este año porque ambos son luchadores y han demostrado que si tienen buenos coches y equipos, lucharán por más tiempo. No les veo retirándose, espero tener razón porque son un activo muy importante para la F1. Creo que no se van a retirar. Espero que no se retiren. Y si se retiran, creo, la nueva generación de pilotos captará la atención de los aficionados muy rápido”, ha valorado.

Sobre el calendario, después de confirmar esta semana la renovación de Barcelona en años alternos hasta 2032, en rotación con Spa, Domenicali ha confirmado que “nos quedaremos en 24 carreras al año y gestionaremos posibles alternancias en el futuro”. Sobre la tendencia a circuitos urbanos, se ha defendido: “Portugal entra en 2027 y es un circuito permanente, Madrid es un circuito semipermanente que trabaja para estar preparado este año”, ha dicho, rechazando que Turquía esté ya firmado por Zandvoort: “Aún no está confirmado al cien por cien, hay que esperar”.

Verstappen y el futuro

A propósito de los cambios en la normativa, Domenicali ha instado a "mantener la calma" y ha recordado que “siempre que hay algo nuevo, siempre existe la duda de que todo esté mal. Acabamos de emprender un nuevo viaje, pero puedo asegurarles que en la Comisión de F1 se ha mantenido un debate abierto para poner sobre la mesa posibles soluciones que aborden este tipo de problemas con la (falta) energía. Habrá una reunión antes del inicio de la temporada en Australia para evitar reacciones exageradas".

“Si hay algo que sea útil y se pueda implementar de inmediato, he visto un enfoque muy abierto por parte de la FIA y también de los equipos, que muestran el mismo tipo de perspectiva para resolver finalmente este tipo de problemas, que están sobre la mesa para ser resueltos y solucionados. A los aficionados, decirles que tendremos un gran espectáculo este año. No entiendo el pánico que se está generando. Habrá carreras increíbles, mucha acción, y eso es lo más importante. No estoy preocupado en absoluto", ha insistido el italiano.

Domenicali también ha querido encauzar las diferencias con Verstappen, el más crítico, que ha llegado a decir que la nueva F1 es “como una Fórmula E con esteroides” y que si no se divierte podría retirarse. "Ayer me reuní con Max. Sabemos que formará parte del futuro de la Fórmula 1. Es muy importante que le escuchemos, como hacemos con todos los mejores pilotos. Tiene una forma de decir las cosas que puede interpretarse de cierta manera, pero puedo garantizar que Max se preocupa por la Fórmula 1 más que nadie", ha destacado, calificando el encuentro de "muy constructivo".