La dolorosa realidad de Hamilton: "Es horrible, no es un final digno para su legado"

Si alguien estaba feliz porque se terminara la temporada 2025 de Fórmula 1, ese era Lewis Hamilton. A pesar de las elevadísimas expectativas puestas en la llegada del siete veces campeón del mundo a Maranello, lo cierto es que la realidad ha dado de bruces con un piloto incapaz de salir de un túnel al que entró desde un principio y del que nunca consiguió salir.

Mucho se ha hablado del momento de Lewis, de su falta de velocidad al volante o de su preocupante estado anímico que tanto ha lastrado sus carreras esta temporada. Entre ellos, algunos se han abonado a eso de opinar sobre el británico, como es el caso de Nico Rosberg, compañero de Hamilton durante su etapa en Mercedes. El campeón del mundo en 2016 ha expresado en numerosas ocasiones su opinión acerca del piloto de Ferrari, aunque esta vez ha ido más allá.

Lewis Hamilton, con Ferrari / ANNA SZILAGYI / EFE

En declaraciones a SkySports F1, el alemán no se ha mordido la lengua al hablar del sufrimiento de Hamilton en Ferrari esta temporada: "Ya se ha enfrentado a todos los desafíos del mundo. Este no es el más grande, pero es increíblemente difícil", reconoció Nico. "Está estancado porque no puede renunciar. Eso sería una gran pérdida de prestigio. Es horrible, lamentablemente. Es el mejor de todos los tiempos y no es un final digno para su increíble legado, y eso es doloroso para él. Su coche no ha ido bien y no me gustaría estar en su situación", explica en relación sobre la dolorosa realidad que le impide dar un paso al lado.

Obligado en parte a seguir adelante y volver a intentarlo, Rosberg profundiza en esa idea: "Creo que tiene que continuar. Parar ahora no está bien. Apenas empezó este proyecto Ferrari. Renunciar después de solo una temporada no funciona", explicó. "Tiene que continuar, darle otra oportunidad y esperar sentirse cómodo en el auto del próximo año. ¿Quizás el coche sea bueno? El de este año no es gran cosa", continuó Rosberg.

Lewis Hamilton, con Ferrari / YVES HERMAN / POOL / EFE

De cara a 2026, el alemán atisba un rayo de esperanza para el británico: "Lo más importante es que las regulaciones están cambiando", explicó Nico. "Esa es su gran esperanza. Es un reinicio. El coche podría ser un coche ganador el año que viene. De repente se sintió mucho más cómodo en el coche. Este año no se había sentido cómodo", profundizó. "Su gran problema este año fue el ritmo en la clasificación. En carrera, vimos destellos de brillantez constantemente. Se trata simplemente del ritmo de clasificación y, como el coche será tan diferente el año que viene, quizá pueda encontrar algo de esa vieja magia de nuevo en la clasificación". Una nueva oportunidad para un piloto hundido que no tiene permitirse retirarse... al menos por ahora.