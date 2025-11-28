Se disparan los rumores en la F1: ¿Melissa Jiménez y Fernando Alonso esperan un hijo?

Los rumores han vuelto a sacudir el paddock de la F1. En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre la posible llegada del primer hijo en común de Fernando Alonso, de 44 años, y la periodista Melissa Jiménez, de 38. Una hipótesis que los seguidores de la Fórmula 1 alimentan tras varios indicios que han llamado la atención.

La pareja, que mantiene una relación discreta desde hace al menos dos años, ha superado con éxito las dificultades que impone el exigente calendario del asturiano. Incluso resistieron las especulaciones de crisis que surgieron en primavera. Ahora, podría estar cerca un paso más en su historia.

MELISSA JIMÉNEZ / -

El deseo de Alonso

El piloto asturiano ya dejó entrever en 2024 que la paternidad era un objetivo en su horizonte vital. "Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas", explicó en octubre de 2024.

"No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados, ojalá", añadió.

Aquel deseo público hace que no resulte extraño que, dos años después, los aficionados se pregunten si ha llegado el momento. Más aún teniendo en cuenta que Alonso ha mostrado un cambio notable respecto a su visión de la paternidad.

En 2019, cuando Sebastian Vettel fue padre por tercera vez, el asturiano reconocía entre risas: «Estoy luchando por mantener con vida a mis perros y por ser tío, aunque sea difícil».

El entorno familiar de Melissa Jiménez, clave

La relación con Melissa Jiménez podría haber acercado a Alonso a un rol más familiar. La presentadora es madre de tres hijos —Gala (10), Abril (7) y Max (6)— fruto de su relación con Marc Bartra, jugador del Betis.

Su convivencia con ellos habría permitido al piloto descubrir una faceta más doméstica que hasta ahora no había explorado.

Fernando Alonso, junto a Andy Cowell en el box de Aston Martin / Aston Martin F1

Silencio en redes

Las especulaciones han crecido también por la ausencia de actividad de Melissa Jiménez en redes sociales desde junio y por su falta de presencia en los directos de DAZN. La última vez que se la vio en un circuito fue en Monza, el pasado septiembre.

A ello se suma la posibilidad, muy comentada en el entorno de la F1, de que Alonso esté encarando sus últimas temporadas en activo, a sus 44 años.

Una relación discreta

El romance entre Alonso y Jiménez salió a la luz después de que un aficionado captara a la pareja haciendo turismo por Mónaco. Poco después, la revista ¡Hola! confirmaba la relación. Desde entonces, ambos han preferido mantenerse en un segundo plano mediático, limitándose a asegurar que están "felices".

La pareja se conoció en el ámbito profesional, cuando Melissa volvió a los micrófonos para cubrir la Fórmula 1 en DAZN. Su conexión, discreta pero sólida, podría estar a punto de dar un paso decisivo.

Por ahora, ninguno de los dos ha realizado declaraciones.

Pero el rumor crece… y los fans se preguntan si, efectivamente, Fernando Alonso y Melissa Jiménez podrían estar esperando un bebé.

El peso de la edad

"Tengo 24 años de experiencia y 44 de edad, hay desventajas como el cansancio de los viajes o el jet lag, pero sé cómo sacar lo máximo de este coche", dijo Alonso tras la primera jornada de competición en Qatar.