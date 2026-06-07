El disgusto de Sainz: "Por las locuras de los demás, nos vamos sin nada"

Nico Hülkenberg se llevó por delante a Carlos Sainz en la curva 6 del circuito de Mónaco y rompió la suspensión trasera del Williams. El alemán recibió 10 segundos de penalización, pero eso no evitó el disgusto del español, que tuvo que retirarse cuando era 10º virtual, en zona de puntos.

“No tanto como quitar la licencia, pero hay que hacérselo mirar, porque con tantas salidas que hemos hecho en Mónaco ya sabemos que se hace atasco en esa curva y todos tenemos casi que parar el coche para no llevarnos puestos al de delante. ¿Cómo todavía hay gente que se tira ahí a jugarse la vida por dentro?. Había dos coches detrás que parecía que se jugaban la vida o su carrera deportiva en una resalida en Mónaco. Es muy raro", advirtió Carlos.

"No hay nada que podamos hacer ya, pero hemos hecho una carrera muy sólida e íbamos a puntuar, y por los errores y locuras de los demás, nos vamos sin nada”, lamentó el piloto de Williams.

La frustración del madrileño era evidente. "Si te pasa con un rookie, bueno, pero es que llevamos corriendo por aquí añitos ya", insistió Sainz, dejando un mensaje directo para el veterano Hülkenberg. "Habíamos enseñado el ritmo que teníamos este fin de semana en esas 15 vueltas antes de la parada, que ha sido muy muy bueno, y en combinación con una buena estrategia de equipo, creo que íbamos a conseguir 2-4 puntos, también con Alex, que hubiese sido muy bueno para nosotros", valoró.

Con todo, prefiere pasar página cuanto antes: "Llevo haciendo un año muy, muy bueno, con muy buenas clasificaciones, muy buenos esfuerzos y el ritmo de carrera era muy, muy bueno y hay que seguir así porque los resultados seguirán llegando".