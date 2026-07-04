El disgusto de Sainz: "Esperábamos ser más competitivos con el nuevo alerón"

Carlos Sainz partirá desde la decimoquinta posición en el Gran Premio de Gran Bretaña. El madrileño volvió a superar la primera ronda de la clasificación, pero Williams no tuvo ritmo suficiente para pelear por un puesto entre los diez mejores y tanto Carlos como Alex Albon cayeron eliminados en la Q2.

Williams repitió el guión de la clasificación sprint del viernes, con sus dos pilotos superando el primer corte, pero no el segundo. El español terminó decimoquinto, por delante de su compañero.

El equipo ha estrenado este fin de semana un nuevo alerón delantero, tratando mejorar el importante déficit que arrastra el FW48. Sin embargo los de Grove no parecen haber acertado y Sainz no ha podido ocultar su disgusto.

"Hicimos algunos cambios de reglaje después de la sprint, intentando que este alerón delantero funcionara un poco mejor, pero no pareció darnos mucho", ha reconocido Carlos. "Con el viento más racheado creo que dimos un pequeño paso atrás. Incluso con una vuelta perfecta, probablemente habría estado por delante de Bearman, pero seguiríamos a cuatro décimas del resto. Es una diferencia bastante grande".

Sainz no se ha sentido cómodo en ningún momento, tal como ha explicado: "He estado peleando con el coche durante toda la clasificación, así que nunca iba a salir una vuelta perfecta. Quizá el potencial era un 14º puesto, pero poco más", ha analizado.

Williams ha optado por dos reglajes distintos en la sprint para Sainz y Albon para comparar datos e información, según ha comentado el madrileño: Decidimos dividir un poco los coches. La configuración de Alex tenía algunas ventajas y la mía también, con sus pros y sus contras. En realidad eran bastante parecidos, simplemente cambiaba una pequeña filosofía en el alerón delantero, pero al final los dos llegamos a conclusiones muy similares".

En cualquier caso, las expectativas no se han cumplido: "Esperábamos bastante más. En el túnel de viento y en el simulador este alerón delantero representaba un paso importante, así que confiábamos en notar una mejora mucho mayor. Desgraciadamente, este fin de semana no hemos sido competitivos", ha zanjado.