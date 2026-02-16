El diseñador jefe de Red Bull dimite tras los primeros test de Bahréin

Corren tiempos de cambios en la Fórmula 1 y no solo en el reglamento, sino también en los equipos. En Red Bull el último año ha estado marcado por la salida de piezas clave del proyecto, como Christian Horner en julio del año pasado o posteriormente Oliver Hughes, entonces jefe de marketing y comercial del grupo, y y Paul Smith, director de comunicación. Una lista que incrementa ahora con otra marcha repentina, pero esta vez tiene que ver con un area muy distinta y crucial del proyecto: el diseño.

La fábrica de Milton Keynes ha confirmado en las últimas horas la salida del diseñador jefe Craig Skinner tras más de dos décadas involucrado en el proyecto. Lo hace tras los primeros test de pretemporada, celebrados en el Circuit de Barcelona-Catalunya y en Bahréin. Según apunta el medio especializado RacingNews365, esta salida nada tendría que ver con los despidos que ha vivido la fábrica británica a lo largo de los últimos meses y que se inició con el despido de Horner, exdirector deportivo que formó parte del proyecto durante 30 años. De hecho, todo apunta que el ingeniero habría decidido abandonar la escudería por decisión propia.

"Después de 20 años con el equipo, Craig Skinner, nuestro diseñador jefe, dejará el equipo de Red Bull Technology", expresa la constructora a través de un comunicado emitido. "Craig ha sido parte integral de nuestro equipo y su éxito, y nos gustaría agradecerle por su arduo trabajo y compromiso. Todo el equipo Red Bull le desea todo lo mejor para el futuro", sentenciaban. Se desconoce qué proyectos asumirá ahora el ingeniero, que en los últimos tiempos ha vivido una gran época con el absoluto dominio de Max Verstappen y sus cuatro títulos mundiales en Fórmula 1.

La realidad es que la trayectoria de Skinner en la escudería, aparte de longeva, es reseñable. Se unió a Red Bull en 2006 después de pasar por otras escuderías de la parrilla como Jordan y Williams, inicialmente como ingeniero de dinámica de fluidos computacional (CFD), antes de ascender a líder de este apartado del grupo en 2009. Al cabo de unos años, en 2014, pasó a ser subdirector de aerodinámica, y, en 2018, se puso al frente de esta áera tan destacada a la hora de desarrollar un monoplaza.

Clave en el mejor coche de la historia

Pero el momento más destacado de su trayectoria fue en 2022, cuando fue nombrado diseñador jefe y fue un arquitecto clave del coche RB19 de 2023, el coche más exitoso en la historia de la F1 y con el que Max Verstappen no solo fue campeón por tercera vez, sino que terminó el año con 575 puntos que logró cosechar tras hacerse con 19 victorias en 22 carreras. Lo hizo con una ventaja de 180 puntos sobre Checo Pérez, su compañero de box.

De hecho, en 2022, Horner quiso destacar el increíble equipo técnico que poseía Milton Keynes en ese momento. Y Skinner fue uno de los nombres a los que mencionó. "Adrian y todo el equipo técnico", dijo tras ser preguntado por la contribución de Newey, ahora en las filas de Aston Martin. "Pierre Wache, nuestro director técnico, Enrico Balbo [jefe de aerodinámica], Craig Skinner [jefe de diseño], Ben Waterhouse [jefe de ingeniería de rendimiento], creo que es el mejor equipo técnico que hemos tenido nunca. Y creo que eso es un claro ejemplo del duro trabajo que se ha realizado entre bastidores y que nos ha permitido tener este rendimiento", sentenciaba el exjefe de la escudería.