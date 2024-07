El director de Williams, sorprendido con Red Bull y Mercedes: "¿Por qué no quieren a Sainz?"

Tras el anuncio del fichaje 'bomba' de Carlos Sainz por Williams para "2025, 2026 y más allá", el director de equipo de Williams ha querido dar una entrevista exclusiva a la web oficial de la F1 donde ha hablado sobre cómo se gestó su contratación y lo que supone firmar al piloto español para el proyecto de la escudería en la 'nueva era de la Fórmula 1'.

Williams no está atravesando su mejor momento en la categoría reina del automovilismo, pese a ser uno de los cuatro grandes históricos de la F1. Aun así, la escudería británica le ha ganado la partida a Audi y Alpine de cara a hacerse con los servicios de Carlos Sainz, uno de los pilotos más experimentados de la parrilla. Ahora, gracias a Vowles, sabemos que los primeros contactos se iniciaron mucho antes de lo esperado.

"La primera vez que pasé tiempo con su familia fue en Abu Dhabi 2023. Nadie sabía lo que iba a pasar con Carlos. Tuvimos que llevarlos por detrás para que pudieran subir y venir a mi despacho a charlar sin que les vieran", señala el británico. "Lo que estaba haciendo era asegurarme de que eran conscientes de que vamos en serio con lo de volver a la parte delantera de la parrilla y para demostrarles que estábamos interesados, que me conozcan".

"Entonces llegó la noticia de que Lewis dejaba Mercedes para firmar por Ferrari, lo que me pilló desprevenido y pilló desprevenido a Carlos al mismo tiempo. Así que empecé el procedimiento normal de negociación".

Desde un principio, James Vowles, que dejó de trabajar en Mercedes para iniciar un nuevo proyecto en Williams, tenía claro que necesitaba un piloto como Sainz en sus filas: "Necesitaba un líder, no solo alguien que fuera rápido en el coche. Quería que todo a su alrededor fuera perfecto para generar rendimiento. Carlos tiene eso. Si observas a cada equipo en el que ha estado, mira dónde comenzaron y dónde terminaron".

El ingeniero británico no oculta su sorpresa al saber que Red Bull ni Mercedes hayan intentado fichar a uno de los pilotos más interesantes que ofrecía el mercado, debido a su rendimiento y a sus tres victorias en la F1: “Me sorprende porque para mí es uno de los mejores cuatro pilotos de la parrilla, por momentos el segundo mejor. Para mí, los equipos están cada vez más cerca y los pilotos marcan la diferencia. ¿Por qué no lo han fichado? Eso no lo sé, pero estoy muy sorprendido...".

Otras de las incógnitas que envolvían este fichaje era la duración del contrato. Muchos pensaban que el piloto español iría a un equipo de paso para irse libre en 2026 y firmar por una opción mejor. Pero Vowles, ha asegurado que esta unión va para largo: "Le dije a Sainz: 'si vienes por el dinero o por el corto plazo, esto no va a funcionar para ninguna de las partes'. Esto es un verdadero viaje. Va a ser difícil, pero increíblemente gratificante".

James Vowles ha confirmado que hay mucha emoción en Williams con la llegada de Carlos Sainz, algo que motivará al equipo para afrontar las futuras temporadas: "Le mostramos al equipo un video de Carlos anunciando la noticia y no se podía escuchar ni una palabra al menos durante los primeros 45 segundos debido a los gritos y los aplausos. Esa reacción me dice todo lo que necesito saber: ellos creen en esta decisión tanto como yo".

"Lo que vio con nosotros no es dónde estamos hoy, sino hacia dónde vamos. Fue el primero en señalarnos que la competencia para ficharlo era increíble", sentencia el director de Williams.