El Director de retransmisión de la Fórmula 1 responde a Sainz y Alonso por sus críticas: "No somos su portavoz"

Nuevo capítulo en el debate por las radios de Fórmula 1. Fernando Alonso se mostró muy crítico tras el Gran Premio de Singapur porque la realización del campeonato decidiese mostrar su radio tras una desastrosa parada en boxes por un problema en la pistola que ajusta el neumático. La atención recayó sobre la conversación entre el asturiano y su ingeniero de pista, más allá de los adelantamientos que él mismo había logrado en pista. Algo que lo enfureció y con lo que se mostró muy crítico. Ahora, el Director de Retransmisiones de la F1 & Media, Dean Locke, ha respondido a las declaraciones del español.

El enfado del asturiano se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, donde el mismo campeonato compartió un 'clip' del momento. “Te quedan 34 vueltas”, decía su ingeniero de pista. "Si me hablas en cada vuelta apagaré la radio", contestó, muy rotundo. Tras esto, el asturiano contestó a través de su perfil en redes de forma irónica. "Con la pole position por la transmisión de radio privada asegurada, ¡es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los aficionados! Vamos!", escribió el asturiano, adjuntando algunos emoticonos intentando restar tensión.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Singapur / EFE

Otro de los pilotos que se mostró especialmente crítico fue Carlos Sainz, quien apuntó que los espectadores se pierden situaciones interesantes durante las carreras por ver cosas que no están directamente relacionadas con la competición: "Digo yo que mejor grababan cuando adelantas, que no en este fin de semana que no te hemos visto adelantar. Porque cuando estás tú adelantando están enfocando a las novias de muchos pilotos de Fórmula 1. No entiendo por qué hacen eso", comentaba en una entrevista que condecía a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

En medio de todas estas críticas, el director de retransmisiones de la F1 & Media, Dean Locke, se pronunció en una entrevista con 'Motorsport'. Locke defendió su posición y la de su equipo alegando que no es "un portavoz de los pilotos". "Tenemos la responsabilidad de contar la historia de forma justa y precisa, por lo que no publicamos nada que sea engañoso o tenga otras intenciones", comenzaba diciendo.

El objetivo es "dar emoción"

"Fernando es increíble; lo que puede hacer en ese coche y luego tener tiempo para pensar en esto es admirable. Pero nosotros no somos su portavoz", expresaba. "Nuestro objetivo es ser sinceros con la historia e involucrar a los aficionados", continuaba diciendo.

Por otro lado, Dean quiso poner de ejemplo las radios del piloto asturiano tiempo atrás. "Queremos dar emoción, llevar a los aficionados a la cabina y mostrar quién es realmente el piloto, pero sin exagerar ni sensacionalizar. También recuerdo que Fernando utilizaba la radio en italiano y cuando subtitulamos todo al inglés, dejó de hacerlo. Así que sí, a veces hay otras intenciones detrás de estas cosas. Intentamos abordarlo con sensatez", terminó diciendo.