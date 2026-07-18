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FÓRMULA 1
Directo Libres 3 y Clasificación del GP de Bélgica de F1 2026: Hoy, en vivo, con Alonso y Sainz en Spa
Te contamos en directo la tercera y última sesión de entrenamientos libres en Spa-Francorchamps, seguida de la clasificación que decidirá la décima pole de la temporada.
Antonelli 'vuela'
Kimi Antonelli solo ha necesitado dos vueltas para volver a 'volar' en Spa, con una vuelta de 1.45.9 que iguala su tiempo del viernes. Le mete siete décimas a Hamilton y 1,2 segundos a Russell
Hadjar, parado
Banderas Amarillas en el Pit Lane porque Hadjar se ha quedado parado. Los mecánicos de Red Bull empujan el coche del francés hacia el interior del box.
Sancionados
Hay que recordar que hay tres pilotos sancionados en parrilla para el domingo por cambiar componentes de sus respectivas unidades de potencia: Lance Stroll, Lando Norris e Isack Hadjar tienen penalizaciones.
Antonelli, a escena
Sale Kimi Antonelli con 36 minutos aún por delante . El italiano, líder del campeonato, fue el más rápido del viernes (1.45.9) y es el gran favorito para la pole de esta tarde. También empieza la sesión Russell, el último que faltaba por salir.
Hamilton mejora
Lindblad ha completando su segundo giro lanzado en 1:46.7 y se ha puesto al frente de la tabla de tiempos provisional, pero Hamilton ha mejorado y sigue primero: 1.46.7
Verstappen, a pista
Max Verstappen da su vuelta de instalación después de pasarse 20 minuotos en el box de Red Bull, sin demasiada prisa por salir
Hamilton, delante
Hamilton, con el blando, se coloca al frente de la clasificación con un 1:47.436. Fernando Alonso , con 1:52.639, cede cinco segundos con el británico, mientras que Carlos Sainz se deja 1.6
¡ Sale Sainz !
Carlos Sainz también sale a pista en Spa-Francorchamps y lo hace, como casi todo el resto de la parrilla, con el blando. Solo quedan por salir del box los dos Mercedes y Max Verstappen
Menos calor
La pista está más fría que ayer. Las temperaturas han bajado respecto a la jornada anterior y marcan 19,5ºC en el ambiente y 35º en el asfalto
Muy lentos
Todavía son muy lentos los tiempos. El más rápido, que ahora es Lawson con el mejorado coche de VisaRB, está en 1.47.786. Cabe recordar que el mejor crono del viernes fue 1.45.9 de Antonelli
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