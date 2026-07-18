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Directo Libres 3 y Clasificación del GP de Bélgica de F1 2026: Hoy, en vivo, con Alonso y Sainz en Spa

Te contamos en directo la tercera y última sesión de entrenamientos libres en Spa-Francorchamps, seguida de la clasificación que decidirá la décima pole de la temporada.

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