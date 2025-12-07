¿Cuánto dinero gana Lando Norris, campeón del Mundial de Fórmula 1?

Lando Norris consiguió en Abu Dhabi rubricar un Mundial de ensueño y alzar el primer título de su carrera después de aguantar el arreón final de un Verstappen que lo intentó haste el final, consiguiendo incluso el triunfo en la última carrera de la temporada.

El piloto británico consiguió ser tercero en el circuito de Yas Marina, resultado suficiente para acabar poniendo su nombre en los libros de historia de la Fórmula Uno como nuevo campeón mundial.

Empezó en el karting con 7 años, fue campeón del Mundial KF 125 en 2014 y después de eso dio el salto a los monoplazas. Ganó 46 carreras y cuatro campeonatos: MSA de Fórmula 4 británica (2015), la Fórmula Renault Europea, la Toyota Racing Series (2016) y la Fórmula 3 Europea (2017).

Ahora, tiene en sus manos el gran sueño del aquel niño que empezó a rodar con siete añitos. El Mundial de F1.

El dinero que gana Norris

Al contrario de lo que suele suceder en otros deportes, el campeón de Fórmula 1 no recibe ningún premio monetario a final de temporada directamente de la FIA, aunque evidentemente sí de su equipo. La cantidad siempre varía en función de la escudería.

El precedente más reciente es el del cuarto campeonato de Verstappen en 2024, cuando el holandés se llevó un premio de cinco millones de euros, el bonus que otorga el equipo Red Bull firmado previamente en los contratos de sus pilotos con la cláusula de ganar la F1.

67 millones fueron los que se embolsó el holandés, según la revista Forbes, dinero inferior a 81 que se embolsó en 2023 por proclamarse campeón por tercera vez ganando 19 de las 22 carreras, ya que en Red Bull el bonus por victoria es de 1,5 millones, lo cual, sumado al premio por el título, supuso una variable de 28 millones añadida a su sueldo fijo.