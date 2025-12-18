¿Cuánto dinero se llevan los equipos de Fórmula 1 por su posición en el Mundial?

Competir en el Mundial de Constructores en Fórmula 1 no es solamente un tema de prestigio, sino también de dinero. Una vez termina la temporada, Liberty Media reparte a los equipos una cantidad monetaria dependiendo de su posición en la clasificación de ese curso, una inyección económica vital para las escuderías que no suele pasar desapercibida.

Según ha podido desvelar RacingNews365, el 45% de lo que generó la Fórmula 1 este 2025 ha ido destinado de manera directa a los equipos. De esa cantidad, aproximadamente un 75% consiste en premios por rendimiento, un apartado que se distribuye a los equipos según su posición en la clasificación del Mundial de Constructores. El resto, como avanzan, consiste en bonus varios.

Los pilotos de Fórmula 1, en acción / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Este 2025, la suma de dinero que ha repartido la Fórmula 1 a las diez escuderías ha ascendido a los 1.066.712.500 billones de euros. La distribución es la siguiente; el campeón se lleva el 14% del premio mientras que el último cobra el 6% del total, una diferencia amplísima que puede llegar a marcar la diferencia en cuanto a la inversión de infraestructuras o de personal.

Dinero repartido a los equipos McLaren – 149,3 millones € Mercedes – 140,0 millones € Red Bull – 129,9 millones € Ferrari – 120,3 millones € Williams – 110,9 millones € Racing Bulls – 101,4 millones € Aston Martin – 91,3 millones € Haas – 81,9 millones € Stake F1 – 72,5 millones € Alpine – 64,0 millones €

McLaren, por haber finalizado primero esta pasada temporada, recibirá 149,3 millones de euros solamente de premios por rendimientos, seguido de Mercedes que se llevará cerca de 140 millones. Cierra el podio Red Bull con 129,9 millones. En la parte baja, quien menos percibirá es Alpine, con 64 millones de euros; Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, se situará en los 91,3 millones y Williams, escudería de Carlos Sainz, en los 110,9 millones.