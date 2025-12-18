Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions femeninaCopa del ReyMbappéÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazPeluches CATCesc FábregasLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

Fórmula 1

¿Cuánto dinero se llevan los equipos de Fórmula 1 por su posición en el Mundial?

La Fórmula 1 repartió más de 1.066 millones de euros entre los diez equipos en 2025, siendo McLaren el que más dinero percibió por su primer puesto en el Mundial de Constructores

Esto es lo que cobran los equipos de F1 por el Mundial de Constructores

Esto es lo que cobran los equipos de F1 por el Mundial de Constructores / Associated Press/LaPresse / LAP

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Competir en el Mundial de Constructores en Fórmula 1 no es solamente un tema de prestigio, sino también de dinero. Una vez termina la temporada, Liberty Media reparte a los equipos una cantidad monetaria dependiendo de su posición en la clasificación de ese curso, una inyección económica vital para las escuderías que no suele pasar desapercibida.

Según ha podido desvelar RacingNews365, el 45% de lo que generó la Fórmula 1 este 2025 ha ido destinado de manera directa a los equipos. De esa cantidad, aproximadamente un 75% consiste en premios por rendimiento, un apartado que se distribuye a los equipos según su posición en la clasificación del Mundial de Constructores. El resto, como avanzan, consiste en bonus varios.

04 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL39, 12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, action during the 2025 Formula 1 Grande Premio de Sao Paulo, 2025 Sao Paulo Grand Prix, 21th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 7 to 9, 2025 on the Interlagos, in Sao Paulo, Brazil - Photo Florent Gooden / DPPI AFP7 08/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press;2025;BRÉSIL;f1;formula 1;FORMULE 1;Motorsport;SAO PAULO;Sport;F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2025

Los pilotos de Fórmula 1, en acción / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Este 2025, la suma de dinero que ha repartido la Fórmula 1 a las diez escuderías ha ascendido a los 1.066.712.500 billones de euros. La distribución es la siguiente; el campeón se lleva el 14% del premio mientras que el último cobra el 6% del total, una diferencia amplísima que puede llegar a marcar la diferencia en cuanto a la inversión de infraestructuras o de personal.

Dinero repartido a los equipos

McLaren – 149,3 millones €

Mercedes – 140,0 millones €

Red Bull – 129,9 millones €

Ferrari – 120,3 millones €

Williams – 110,9 millones €

Racing Bulls – 101,4 millones €

Aston Martin – 91,3 millones €

Haas – 81,9 millones €

Stake F1 – 72,5 millones €

Alpine – 64,0 millones €

McLaren, por haber finalizado primero esta pasada temporada, recibirá 149,3 millones de euros solamente de premios por rendimientos, seguido de Mercedes que se llevará cerca de 140 millones. Cierra el podio Red Bull con 129,9 millones. En la parte baja, quien menos percibirá es Alpine, con 64 millones de euros; Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, se situará en los 91,3 millones y Williams, escudería de Carlos Sainz, en los 110,9 millones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL