El difícil reto de Colapinto para seguir en F1

Franco Colapinto todavía no tiene garantizado un asiento en la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2026. Alpine anunció la semana pasada la extensión del contrato de Pierre Gasly hasta 2028, pero nada respecto al futuro del argentino.

Flavio Briatore , eso sí, le dejó una puerta abierta en declaraciones a Sky Sports en Monza: “Aún no está decidido, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, dijo el manager italiano, cambiando el discurso crítico de hace un par de semanas.

“Pagó un poco la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los jóvenes. En las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin cometer grandes errores”, destacó.

Briatore subrayó la apuesta por Gasly como líder del proyecto a largo plazo de Alpine y puso fecha a la elección del segundo piloto para el año que viene: “Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, afirmó.

Los últimos en constructores

Colapinto se enfrenta a un difícil reto, ya que en las últimas ocho carreras del curso actual debe demostrar que merece la confianza de Alpine, pero le tocará hacerlo con un monoplaza limitado y que ya no tendrá evoluciones de aquí a final de año. Y es que la escudería francesa marcha última en constructores, con solo 20 puntos.

"El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes, dado el enfoque en el desarrollo del coche para 2026″, advirtió Briatore tras el GP de Italia, en el que Gasly acabó 16º, por delante de Colapinto. “Sabemos que algunos fines de semana serán difíciles, pero confiamos en el trabajo que se está realizando entre bastidores y en que se avecinan mejores días para el equipo”, zanjó Flavio.