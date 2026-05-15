Diez años del atribulado debut con victoria de Verstappen en Red Bull

Tal día como hoy de hace diez años, el 15 de mayo de 2016, Max Verstappen protagonizó un sonado debut como piloto de Red Bull Racing en el Gran Premio de España. El neerlandés, ahora tetracampeón del mundo de Fórmula 1, fue ascendido al primer equipo con la temporada ya empezada, después de que Helmut Marko decidiera degradar a Daniil Kvyat al asiento de Toro Rosso y colocar a Max en su puesto. Lo que nadie, ni el propio Marko esperaba, es que Verstappen se llevara el triunfo en Barcelona.

Para conmemorar el aniversario, F1.com ha recopilado las reflexiones de varias personas involucradas en aquel día, desde periodistas hasta pilotos, para un viaje especial al pasado…

La aventura de Verstappen en la Fórmula 1 comenzó en 2015 cuando, recién salido de una exitosa carrera en el karting y una llamativa temporada en la Fórmula 3 Europea, fichó para el equipo filial de Red Bull, Toro Rosso , adelantándose a su rival Mercedes . Inmediatamente demostró su velocidad y pronto batió récords, convirtiéndose en el piloto más joven en puntuar en la historia de la F1 (con 17 años y 180 días) en tan solo su segunda carrera en el Gran Premio de Malasia, y finalizando esa temporada de debut con casi 50 puntos.

Red Bull mantuvo a Verstappen en Toro Rosso al inicio de la temporada 2016, pero circulaban rumores sobre un posible ascenso al equipo principal. Tras solo cuatro carreras, esos rumores se confirmaron: Daniil Kvyat fue relegado tras una difícil carrera en Rusia, su país natal, y Verstappen fue ascendido para convertirse en el nuevo compañero de equipo de Daniel Ricciardo . Así, desde el fin de semana del Gran Premio de España, Verstappen se convirtió en piloto titular de Red Bull.

Lawrence Barretto, reportero de Autosport, recuerda que: “El futuro de Kvyat en Red Bull fue tema de conversación desde los entrenamientos de pretemporada. El jefe de Red Bull, Christian Horner, sentía que no estaba rindiendo lo suficientemente bien en comparación con su compañero de equipo Ricciardo, pero esto también se daba en el contexto de que Verstappen estaba causando sensación en su equipo filial, Toro Rosso”.

Con varios equipos interesados en el holandés Red Bull y Marko querían asegurarse su permanencia. Kvyat chocó dos veces con Sebastian Vettel en Rusia y tan solo una carrera después de haber subido al podio en China, Red Bull de degradó.

“Mejoraron el contrato de Verstappen, impidiendo que cualquier otro equipo lo fichara a corto o mediano plazo. Fue duro para Kvyat, pero Red Bull tenía una visión a largo plazo. Consideraban que Verstappen era especial y lamentablemente, Kvyat fue una víctima colateral”, recuerda el periodista.

Tensa rueda de prensa

“La sala de prensa estaba abarrotada el jueves, con Kvyat sentado al frente, su nuevo compañero de equipo en Toro Rosso, Carlos Sainz, a su derecha, y el hombre que lo había reemplazado, Verstappen, a su izquierda. Sentí pena por él. Estaba claramente desanimado y admitió que fue un shock cuando Marko lo llamó para darle la noticia mientras veía Juego de Tronos”.

Alex Jacques, comentarista principal de F1 TV añade que “el ambiente en el paddock era interesante porque había una aceptación generalizada de que el intercambio era increíblemente duro para Kvyat, pero también era inevitable el ascenso de Verstappen. Parecía casi seguro que Red Bull quería hacer el cambio en algún momento de la temporada 2016, dado el talento innato que Verstappen había mostrado en su primera campaña”.

Jolyon Palmer, entonces piloto de Renault F1 cuenta que “antes del fin de semana, sentí un poco de lástima por Kvyat. Recuerdo haber pensado que era injusto tan pronto en la temporada. Red Bull no había sido muy competitivo y Daniil lo había estado haciendo bastante bien en general, había subido al podio solo dos carreras antes. Obviamente, también era una gran oportunidad para Max”.

Empezar con buen pie

Con tan solo 23 carreras de F1 en su haber, Verstappen se preparaba para enfrentarse a un veterano ganador de Grandes Premios como Ricciardo, quien ya había vencido a Vettel en el transcurso de la temporada. Sin embargo, Verstappen no mostró ninguna inquietud, ya que rodó muy cerca de los tiempos de vuelta de Ricciardo durante los entrenamientos del viernes y luego le dio a su compañero de equipo, mucho más experimentado, algo en qué pensar en la clasificación, que finalizó con Ricciardo en la tercera posición y Verstappen en la cuarta, por detrás de la dominante pareja de Mercedes formada por Lewis Hamilton y Nico Rosberg .

“Verstappen estuvo impecable desde el principio y a tan solo dos décimas de segundo de Ricciardo. Recuerdo haber hablado con él después de las sesiones y notar lo tranquilo que estaba. Luego, estuvo brillante en la clasificación, marcando un ritmo más rápido que Ricciardo en las dos primeras partes antes de ser superado por el australiano”, señala Lawrence Barretto.

“Sin embargo, el cuarto puesto en la parrilla, por detrás de Ricciardo y el dúo de Mercedes, Hamilton y Rosberg, fue impresionante”. Max estuvo en el lugar y el momento oportuno y cuando los dos Mercedes chocaron en la primera curva del Circuit, tuvo la sangre fría para lanzarse a por la que sería su primera victoria con Red Bull en F1.