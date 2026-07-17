Otro día duro para Alonso y Aston Martin: "Cada gran premio es peor"

En las largas rectas de Spa el Aston Martin pierde más de dos segundos respecto a los mejores. Fernando Alonso ha acabado hoy a más de cinco segundos en Libres 2. Ninguna sorpresa: “Sufrimos tanto por la longitud del trazado como por el carácter que tiene”, explicaba Mike Krack, director de pista del equipo de Silverstone.

“Es el mismo coche de la pretemporada en Bahrein. Cada carrera parece peor que la anterior, porque todos los demás mejoran”, subrayaba Alonso con total resignación. Lance Stroll, el mejor termómetro del equipo británico, no se calla nada: “Espero que este sea el último fin de semana doloroso para nosotros. No hay nada que nos guste de nuestro coche, no tiene puntos fuertes, así que solo podemos mejorar”, aseguraba el canadiense.

"Tenemos algunas cosas que aprender para mañana y para el domingo, algo de trabajo de reglajes durante la noche para intentar que el coche funcione un poco mejor. Sabemos dónde estamos, así que solo podemos hacer el mejor trabajo posible", resumió Lance. "Se trata simplemente de superar este fin de semana. Va a ser duro, seguro. Ya lo está siendo, así que espero que Hungría sea mejor", admitió.

Todos en Aston Martin miran ya solo a la cita de Hungría la espera de las ansiadas mejoras: “Tenemos que hacer nuestro trabajo con profesionalidad. Hemos seguido un programa normal en los libres, analizando neumáticos, haciendo tandas largas y completando todas las comprobaciones habituales porque pronto volveremos a competir con otras herramientas y tenemos que estar preparados. No puedes permitirte ningún tipo de complacencia solo porque el coche esté fuera de ritmo. Hay que estar preparado para el día en que llegue el rendimiento", ha subrayado Krack.

"Sabíamos que nos esperaban un par de carreras muy complicadas. Ahora estamos deseando que llegue la próxima semana. Primero hay que terminar este fin de semana, pero después toda nuestra atención estará puesta en Budapest para intentar hacerlo mucho mejor", ha cerrado el luxemburgués.