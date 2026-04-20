Día clave para el futuro de la Fórmula 1

Este lunes 20 de abril es un día clave para la Fórmula 1. Después de varias reuniones para debatir las propuestas técnicas sobre posibles ajustes en el nuevo y polémico reglamento que ha entrado en vigor en el Mundial en 2026, los jefes de equipo las someterán hoy a votación, junto con la FIA y la FOM.

Todas las modificaciones aprobadas –con un mínimo de siete votos a favor– deberán ser validadas después por la Comisión de la F1 y finalmente, ratificadadas por Consejo Mundial de la FIA en una reunión extraordinaria.

Independientemente de lo que decidan los equipos y tras escuchar las quejas de los pilotos a propósito del accidente de Oliver Bearman en Japón, la Federación Internacional mantiene la potestad de aplicar de forma unilateral cualquier cambio reglamentario relacionado con la seguridad en los grandes premios.

A debate

Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa las últimas semanas, en pleno parón del campeonato tras cancelarse los GP de Bahrein y Arabia, destaca el aumento de la potencia del superclipping hasta los 350 kilovatios, la reducción del límite de recarga a seis megajulios por vuelta o una revisión de la potencia total disponible de la batería. A ello se suma la idea de permitir el uso de la aerodinámica activa en todos los puntos o dar más importancia al motor de combustión frente al eléctrico.

Todo ello con la seguridad como eje prioritario en base a la protesta de la Asociación de Pilotos. La GPDA no cuenta con derecho a voto, por lo que la última palabra recaerá exclusivamente en los jefes de equipo, pero la FIA velará por los intereses de los protagonistas del 'gran circo'. La cumbre con los pilotos resultó “extremadamente positiva”, según el presidente de la federación, Mohamed Ben Sulayem.

"Los pilotos aportaron valiosas contribuciones sobre los ajustes que consideran necesarios, principalmente en el área de la gestión de la energía, para garantizar carreras seguras, justas y competitivas. La FIA también mantuvo una serie de reuniones en las últimas semanas con representantes técnicos de los equipos, fabricantes de motores y la FOM para debatir los cambios propuestos. La seguridad y los mejores intereses del deporte son el centro de estas discusiones. Se están llevando a cabo debates constructivos y colaborativos entre la FIA, los pilotos y todos nuestros socios para garantizar que el reglamento de 2026 haga de nuestro deporte el mejor posible. Estamos comprometidos a garantizar carreras seguras, justas y competitivas, y espero con interés los debates de este lunes", anunció el presidente de la FIA.

Cambios necesarios, pero no radicales

Las tres primeras carreras de 2026 bastaron para entender que el nuevo reglamento, en principio para cuatro años, necesita cambios. El primero y más importante es el relacionado con el peligro latente por el enorme diferencial de velocidad según sea la carga de batería de unos coches y otros, como se vio en el incidente de Bearman en Suzuka intentando esquivar a Colapinto, o también en la maniobra al límite del argentino para evitar colisionar con Lawson en la salida del GP de Australia.

También está por ver qué deciden los equipos y la FOM en cuanto a las medidas para favorecer el espectáculo y mantener la esencia de la categoría, después de que tanto los pilotos como un sector importante de la afición hayan mostrado su rechazo a la actual normativa, que combina al 50% aproximadamente la energía eléctrica y el motor de combustión.

Lógicamente no se plantea un cambio radical, ya que la millonaria inversión de las escuderías para adaptar sus coches de 2026 a la normativa lo hace inviable. Lo más notable será la modificación de la clasificación, que ya se retocó ligeramente en Japón, para intentar que el piloto pueda volver a atacar al máximo en su intento de pole, sin pensar en la gestión de la batería.

Los cambios se empezarán aplicar en el próximo Gran Premio de Miami, a principios de mayo, aunque podrían aplicarse en dos fases, con novedades más adelante.