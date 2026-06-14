Toda la verdad detrás del posible regreso de Alonso a Alpine con Briatore

En el Gran Premio de Miami se inició un efecto dominó. Una bola de nieve diminuta, pero quién sabe si terminará siendo colosal. La chispa de un posible movimiento en cadena a largo plazo entre varios pilotos.

Hace poco más de un mes, el entorno de un piloto lejano a la zona noble prendió la mecha para que hoy se hable de un posible último baile entre Fernando Alonso y Alpine tras las primeras informaciones publicadas desde Italia.

Este medio, tras recopilar cafés y charlas en los paddocks de Miami, Mónaco y Barcelona, aporta algún detalle de esta enrevesada historia.

Todo arranca en Miami, donde un piloto alejado de los puntos, como cualquier persona en la vida, quiere más. Quiere pelear por cotas más altas. Si se completa el tetris, podría haber una reacción en cadena para auparle y agitar parte de la parrilla.

No se trata de Fernando Alonso, por cierto. En el Hard Rock Stadium, hace unas semanas, ambas partes, Aston Martin y Alpine, negaron rotundamente la historia. Desde entonces, ha habido curvas.

Un futuro incierto

¿Va a pilotar Alonso para Alpine el año que viene? El asturiano, en medio del Gran Premio de Barcelona-Catalunya y preguntado por si su plan A es seguir con Aston Martin en 2027, declaró para la web oficial de la Fórmula 1 que “estoy abierto a muchos escenarios diferentes, contento con el equipo, necesitamos sentarnos y decidir juntos qué es lo mejor para el equipo”.

Desconciertan sus palabras, más todavía sin contrato para el año que viene, viendo el fuerte compromiso del español con el proyecto de Silverstone.

Alonso, en Montmeló con aficionados / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Cada semana lo deja claro a los presentes en los circuitos. Se entiende que si continúa el año que viene en la parrilla, lo más probable es que lo haga vestido de verde.

El rol de embajador de Aston Martin y mantener un compromiso a largo plazo con Lawrence Stroll es una materia en la que lleva tiempo incidiendo. Seguramente sea su plan de vida… aunque todo debe ser cogido con pinzas: “Ya sabéis cómo hay que tratar a la prensa de vez en cuando. Hay que decir alguna verdad y alguna mentira, así no saben si dices la verdad o mientes”.

Reencuentro con Briatore

Entonces, ¿tienen fundamento los rumores? ¿Su plan B sería Alpine? Parece que todo el mundo quiere venir a Alpine, explican desde la escudería, mientras están felices como una perdiz con sus pilotos, Pierre Gasly, con contrato hasta 2028, y Franco Colapinto, apuesta personal de Flavio Briatore y ahora en su mejor momento.

Al argentino le une un compromiso más fuerte de lo que parece con el equipo francés. Últimamente, varios nombres en la parrilla han sido vinculados al equipo de Enstone, como Alex Albon y George Russell. Son el equipo de moda: han dado un salto tremendo desde el año pasado y se han afianzado como el quinto coche más rápido de la parrilla. Ahora es Alonso el que acapara titulares.

Briatore charla con Alonso y Andrea Stella / Instagram

Todo es felicidad en Alpine, hasta Gasly acaba de recuperar su podio de Mónaco. Y acaban de llegar 150 millones de euros en tres años gracias a Gucci. Desde Enstone, dejan claro que son solo rumores del paddock.

Ahora, un escollo en la operación es el económico, pues el equipo francés no podría satisfacer las pretensiones de Alonso. En este área hay lagunas entre las partes. A pesar de la llegada de Gucci, la apuesta del grupo por motorsport es cada vez más endeble: que se lo digan al Dakar y al WEC.

Una premisa hay que tener clara: Flavio Briatore echará un capotazo a su pupilo, con el que ha celebrado y llorado, en lo que sea y como pueda. Iría de la mano con él hasta el fin del mundo. Y que cada uno lo interprete como quiera. Su relación sigue siendo excelente y dan muestras de ello públicamente a través de abrazos, como en el pitlane de Mónaco. Delante de todo el mundo, poco antes de arrancar la carrera.

El asturiano podría apoyarse en el magnate italiano para negociar mejores condiciones de cara a su renovación, una maniobra o estrategia para meter presión a su equipo, pero esto es solo otra hipótesis.

¿Por qué suena un último baile en Alpine con el bicampeón? Porque tienen un cochazo y querrá acabar su brillante carrera en Fórmula 1 de dulce, no atascado en la P21.

La relación con Aston Martin

El compromiso con Aston Martin es total y hay previsiones de mejora para salir del pozo en el que llevan sumidos desde pretemporada, empezando por el nuevo paquete aerodinámico que podría cambiar “drásticamente” su temporada.

Con Adrian Newey y todos los mimbres que tienen, ¿cómo no creer? El tiempo va pasando y el AMR26 sigue siendo el peor monoplaza de la Fórmula 1. Mientras, el bicampeón se sigue sintiendo rápido y ahora también deseado por otros. Conserva el encanto.

Fernando Alonso, en Montmeló / Valentí Enrich

Si el coche sigue sin recortar décimas en los próximos meses - hoy está a más de tres segundos de la cabeza -, tal vez se abran escenarios nuevos que nadie ha contemplado. Porque mejorarán, ¿pero cuánto?.

La decisión del ovetense sobre su futuro irá ligada a la mejoría del coche verde justo antes, o después, de verano. Mientras, Aston Martin desmiente rotundamente los rumores que sitúan a su piloto en Alpine el año que viene.

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“Solo son especulaciones”, explican, aunque en el paddock de la F1 siempre se desmiente todo, como el fichaje de Newey por Aston o el de Hamilton por Ferrari. Pensar en azul parece remoto, pero en la Fórmula 1 nunca se sabe.