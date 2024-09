Desvelan las millonarias cifras del contrato de Newey con Aston Martin

La cuenta atrás para la llegada de Adrian Newey a Aston Martin ya ha empezado. El ingeniero británico será libre para decidir su futuro a partir de la próxima semana y parece que ya tiene clara una decisión con respecto a donde continuar su carrera.

Con el fichaje de Newey, Aston Martin tendrá la tan esperada joya de la corona de su proyecto con las vistas puestas en 2026. Además, el ingeniero llegará en un momento clave, ya que el cambio de reglamentación supondrá el inicio de una nueva era en la competición automovilística. Una nueva era que Aston Martin quiere aprovechar para estar en lo más alto de la clasificación.

UN CONTRATO ASTRONÓMICO

Aunque la incorporación de Newey a Aston Martin todavía no es oficial, algunas informaciones señalan que el ingeniero podría ser presentado ya el próximo martes 10 de septiembre. Unas prisas dadas porque en la escudería británica tienen claro que lo mejor es que empiece cuanto antes a trabajar en el próximo monoplaza.

El fichaje de Adrian Newey es uno de los movimientos de los últimos años y así lo demuestra el millonario contrato que tendrá el ingeniero en Aston Martin. Según apunta 'BBC Sport', Newey habría firmado un contrato de 5 años por valor de hasta unos más 30 millones de euros al año, incluyendo bonus y complementos. Indudablemente, una llegada más que ilusionante para Aston Martin y Fernando Alonso.

EL ÚNICO INCONVENIENTE

No obstante, existe un inconveniente que reside en el tiempo que Newey tendrá que estar 'parado'. La salida de Red Bull obliga al ingeniero a pasar por un periodo de unos meses donde no podrá aplicar sus conceptos de manera temporal. Sin embargo, no será un problema, ya que la escudería británica confía en un proyecto a largo plazo.