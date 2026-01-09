Desvelado el motor Honda de Alonso y Aston Martin para 2026

Honda ha empezado a calentar motores de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1. Después de hacer un avance de cómo sonaría la unidad de potencia nipona hace unos días, este viernes ha sido el día marcado para mostrar a través de redes sociales un primer vistazo al diseño del motor que lucirá Aston Martin el próximo curso.

El fragmento compartido por la marca japonesa muestra el motor Honda en una neblina que poco a poco va esclareciéndose. Con el ruido de la unidad de potencia de fondo, el fragmento permite imaginarse al Aston Martin de Fernando Alonso corriendo con la unidad de potencia incorporada en el monoplaza, al menos aunque sea en la imaginación.

Y es que será en los test de Barcelona cuando la escudería verde podrá probar, por primera vez, el rendimiento de su motor y las prestaciones que tendrán de cara a 2026. Serán unas pruebas cerradas, pero que serán cruciales para empezar a preparar la puesta a punto antes de que se apaguen las luces en Australia el próximo 8 de marzo.

Koji Watanabe, CEO de Honda Racing, también fue protagonista del vídeo difundido por redes sociales: "Este es el inicio de una nueva era junto a Aston Martin", confirmó. La fabricante nipona sabe que buena parte del rendimiento de Aston Martin para 2026 tendrá que ver con la potencia de su motor y quien más espera que todo funcione es Fernando Alonso.

El motor Honda de Aston Martin / Honda Racing

El piloto asturiano podría estar ante la que puede que sea su última temporada en la Fórmula 1. El bicampeón persigue con obsesión la conquista de su tercera corona y sabe que no tiene permitido esperar más a tener un monoplaza ganador. En las manos de Honda y de Adrian Newey y su equipo estará proporcionarle a Fernando un arma ganadora capaz de ganar carreras... y de pelear por el campeonato.