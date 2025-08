La desesperación de Hamilton acerca la retirada

La nueva etapa de la mano de Ferrari estaba llena de ilusión y confianza para Lewis Hamilton. El piloto británico confiaba en un prometedor futuro junto a la escudería italiana, pero lleva catorce Grandes Premios sin poder alcanzar el podio. Lewis solo pudo alzarse con el triunfo en la carrera al spint de China y a partir de ese momento empezó la decadencia.

Decepción en Hungría

La cadena de malos resultados se hizo más profunda con la llegada del Gran Premio de Hungría, dónde el piloto británico se proclamaba como el piloto con más triunfos en el circuito. Para su mala suerte, Hamilton abandonó el domingo el trazado sin trofeo y sin puntos. Además, en estos casos, las comparaciones resultan odiosas. Charles Leclerc ya ha logrado subirse al podio en cinco ocasiones y luchó por la victoria tras conseguir la pole position en Hungaroring.

El futuro en Ferrari

Hamilton no ha tenido el debut soñado con Ferrari, y su contrato de tres años de 60 millones de libras no va en la dirección deseada. Desde el equipo la situación todavía se vive con esperanza, Fred Vasseur, jefe de la escudería asegura que la situación de Hamilton es frustrante, pero asegura que el siete veces campeón del mundo volverá.

Bélgica y Hungría acabaron con la alegría del británico, y la clasificación del pasado sábado dejó a Hamilton abrumado. Tras la caótica clasificación, Lewis solo alcanzó a contestar con monosílabos y las únicas palabras que transmitían enfatizaban su insatisfacción.

"Soy un inútil"

"El problema siempre soy yo. Soy un inútil. Absolutamente inútil. El equipo no es el problema, puedo ver al otro coche en la pole. El equipo probablemente necesite cambiar de piloto" explicó hundido tras una clasificación para olvidar. El domingo las sensaciones no mejoraron y Hamilton acabó siendo 12º, fuera de los puntos y siendo doblado por los pilotos de cabeza de carrera. "No ha servido de nada, ha sido una tarde muy larga".

Una posible retirada

Aunque Ferrari no deja de respaldar al piloto británico, las críticas ya se han instalado alrededor del paddock. Martin Brundle, expiloto de F1 y comentarista de 'Sky Sports' fue claro con la situación: "No lo veo aguantando dos temporadas más en Ferrari, ni en ningún otro sitio", las palabras de Brundle fueron recogidas por 'Marca'.

Por otro lado, Bernie Ecclestone, presidente y CEO de F1 respaldó la idea del expiloto: "Lewis tiene mucho talento, lo tenía y probablemente todavía lo tiene. Pero, como les ocurre a muchos deportistas de élite, cuando llegan a la cima solo hay un camino, y no es el adecuado: es hacia abajo" explico en una entrevista en 'Daily Mail'.

"Lewis está cansado. Lleva haciendo lo mismo desde siempre. Necesita un descanso definitivo, un reinicio total para hacer algo completamente diferente. Se estaría engañando a sí mismo si continúa. Debería parar ya. Si yo estuviera detrás de él, negociaría inmediatamente con Ferrari y diría: 'Si tienen a alguien que pueda sustituir a Lewis, se hará a un lado'. Ya no necesita correr riesgos. Ha ganado siete títulos mundiales y con eso le basta".

El remordimiento de Lewis

Hamilton llego convencido de poder pelear por su octavo título e igualar así a Michael Schumacher, pero con el decimocuarto Gran Premio completado, el británico sigue sin adaptarse al nuevo monoplaza. Lewis saltó de la confianza a la decepción.