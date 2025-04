Desencanto absoluto con Hamilton en Italia: "Este año será doloroso", asume el heptacampeón

Charles Leclerc le sacó los colores a su compañero Lewis Hamilton en Arabia. El monegasco subió al podio con el mismo coche con el que el heptacampeón solo pudo ser séptimo. Le sacó seis décimas en clasificación y 30 segundos en carrera. Una diferencia que pone al descubierto los graves problemas de adaptación del británico. La decepción en Italia es absoluta. El piloto destinado a recuperar la gloria para Ferrari está en tela de juicio tras solo cinco grandes premios.

Hamilton no puso excusas en Jeddah: "¿Un momento en el que me haya sentido cómodo con el coche? No, no lo hubo. Ni un segundo", reconoció. Lewis hizo, sobre todo, autocrítica, evitando cargar contra Ferrari: "No puedo culpar al coche, porque Charles logró terminar tercero con el mismo coche. Lo único positivo es que Charles le ha dado un podio al equipo, es genial", valoró el británico, destilando amargura e impotencia.

"La carrera fue horrible, nada agradable. Derrapaba por todas partes. En el primer stint tuve mucho sobreviraje y el coche no giraba, lo que supuso una gran degradación. En el segundo stint encontré un equilibrio ligeramente mejor, pero seguía sin tener ritmo, así que sí, en general fue bastante malo", argumentó.

Hamilton le ganó la posición a Carlos Sainz en la salida, hizo una gran defensa sobre Lando Norris antes de sucumbir ante el McLaren y a partir de ahí, se quedó en tierra de nadie. Incapaz de pelear con los dos Mercedes que le precedían y sin tener que inquietarse por los coches de la zona media que le perseguían.

Lo peor, a estas alturas, es que Hamilton no tiene una explicación nítida para sus problemas. El sábado, tras la clasificación, le preguntaron qué necesitaba para coger confianza con el SF-25: "Un trasplante de cerebro", soltó. Tras la carrera, dio la impresión de estar realmente perdido: "No tengo una respuesta. El equilibrio... Me cuesta sentir el coche, pero no hay nada específico. No sé cuánto tiempo más seguiré luchando, pero sin duda es frustrante", lamentó.

"Charles ha estado conduciendo este coche durante mucho tiempo, así que definitivamente lo conoce muy bien. Hay que estudiar los datos, pero honestamente, no parece haber una gran diferencia. Es sólo que soy más lento en las curvas", explicó Hamilton, en alusión al diferencial de velocidad que muestra la telemetría respecto al monegasco. "Tenemos reglajes ligeramente diferentes, tal vez esa es la puesta a punto que prefiere el coche", añadió.

¿Y ahora, qué?

Durante el fin de semana Hamilton permaneció en el paddock de Jeddah hasta altas horas de la noche para intentar encontrar soluciones con los ingenieros, pero tras el gran premio abandonó su espíritu positivo para lanzar un mensaje que sonó preocupantemente a rendición: "En clasificación se trata de sacar todo el potencial, y en carrera... literalmente lo he intentado todo, pero el coche no ha querido cooperar", describió Hamilton, que no ve remedio a corto plazo, para desespero de los 'tifosi': "De momento no hay solución. Creo que será así el resto del año. Será doloroso".

El jefe del equipo, Fred Vasseur, también habló sobre las dificultades de adaptación de Hamilton: "Apoyaré a Lewis al 2000%. A partir de mañana empezaremos a buscar soluciones con él. Sinceramente, no estoy demasiado preocupado; basta con ver lo que hizo en China o Bahrein: el potencial está ahí, solo necesitamos ajustar el equilibrio; estoy seguro de que lo lograremos", dijo.

"Me alegra que Lewis no esté contento con el resultado obtenido en Jeddah, porque si se hubiera conformado con un séptimo puesto, no sería normal. Quiere sacar el máximo provecho del coche y tenemos que trabajar juntos para reaccionar", sentenció el francés.

Sus esperanzadoras palabras contrastan con la preocupación de los aficionados y la prensa en Italia, donde el medio de referencia en Maranello, la 'Gazzetta dello Sport' ya ha disparado las alarmas: "De pilar del renacimiento de Ferrari, Lewis ha pasado al 'no me siento cómodo con el coche'. Leclerc le deja en evidencia y el tiempo se acaba", apuntan.

Mientras, algunos se cuestionan si era necesario romper la eficaz dupla que formaban Carlos Sainz y Charles Leclerc. Hace un año, ambos sumaron cinco victorias y dejaron a Ferrari a solo 14 puntos del título de constructores que conquistó McLaren. Otros, quizá los más osados, ya hablan de vestir de rojo a Verstappen.