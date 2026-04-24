Al descubierto la exigente infancia de Max Verstappen: "Tenía que conducir hasta que se le ponían los dedos azules"

Bien es sabido por todo aficionado a la Fórmula 1 que Max Verstappen ha trabajado muy duro para llegar a ser tetracampeón del mundo de Fórmula 1. Bajo la tutela de su padre, el expiloto Josh Verstappen, fue sometido a duros entrenamientos ya desde su etapa temprana en el karting para convertirse, en un futuro, en uno de los mejores pilotos de la parrilla. Sino el mejor. Y así fue. Pero a un precio muy alto del que recientemente se ha sincerado Helmut Marko, exasesor de Red Bull. El austríaco conoce muy bien a la familia neerlandesa y ha revelado la presión a la que fue sometido el dorsal número '3'.

Si algo destaca en Verstappen, a parte de su brillante pilotaje y astucia en pista, es su fortaleza mental. Algo muy necesario en un deporte como la Fórmula 1, donde la presión es altísima y puede jugar una mala pasada en la mente del piloto. Y en parte, el gran responsable de este carácter implacable es su padre.

Max Verstappen y Helmut Marko durante un Gran Premio / Red Bull Racing

Sobre esto se ha sincerado recientemente Marko en una entrevista con Die Zeit. "Siempre tienes que ser el primero, el mejor': esas palabras de su padre, el hijo las absorbió literalmente. Sin embargo, el duro entrenamiento rozaba el límite. Un ejemplo: cerca de Milán, en dirección al lago de Garda, hay dos pistas de karts donde Max tenía que conducir hasta que se le ponían los dedos azules. Da igual si hacía solo 10 grados o llovía, nada de eso importaba", expresaba el austríaco,

Una exigencia que lo ha llevado, años después, a ser uno de los mejores en pista. Y es que aquellos métodos de entrenamiento aún ahora dan sus frutos. "Pero aún se beneficia de la dureza de su padre. Cuando Max sale a la pista con mal tiempo, es inmediatamente dos segundos más rápido que los demás", expresaba Marko.

"No todos los chicos habrían sobrevivido a eso psicológicamente"

Estas exigencias a las que fue sometido Max han sido objeto de debate en los últimos años. Y es que muchos consideran que el fin no justifica los métodos, puesto que el coste personal ha sido muy elevado... aunque sí, ha sido tetracampeón. "No todos los chicos habrían sobrevivido a eso psicológicamente", reflexionaba Helmut.

Aprovechando la situación, Marko comparó al neerlandés con otro tetracampeón, Sebastian Vettel, quien se llevó todos los títulos precisamente con Red Bull. "Vettel, cuando se sentó frente a mí en aquel momento, acababa de ganar 18 de las 20 carreras de Fórmula BMW. No estaba satisfecho por no haber ganado también las otras dos. Esa voluntad imparable se me ha quedado grabada. Verstappen daba la impresión de que en su cuerpo de 15 años había una mente de hombre de 25. Max tenía un objetivo claro, lo cual se puede atribuir en parte al entrenamiento extremadamente eficaz y duro de su padre", terminaba diciendo el exasesor de la escudería de Milton Keynes.