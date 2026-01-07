Denuncian el robo del último kart de Jules Bianchi, expiloto fallecido de Fórmula 1

Philippe Bianchi, padre del fallecido Jules Bianchi, expiloto de Fórmula 1, ha denunciado este miércoles en un sentido mensaje en redes sociales un robo en su casa. Los ladrones, según ha confirmado el progenitor, se llevaron material importante perteneciente al francés, entre el que se encuentra el último kart que Jules condujo durante su etapa en el mundo del karting.

"Queridos amigos, esta noche me dirijo a mi familia del karting", empezaba Philippe en un mensaje publicado a través de su cuenta personal de Facebook. "Anoche nos robaron y unos ladrones sin escrúpulos se llevaron nueve chasis JB17 Forever. Peor aún, robaron el último kart de Jules, un modelo KZ 125 ART GP, así como los mini karts de mis nietos", explica el padre del francés.

El robo, como explica Philippe, supone una importante pérdida de parte de la historia del piloto francés, recuerdos que puede que ya no vuelvan en el caso de no poder recuperar el material robado: "Además del valor de las máquinas, es el valor sentimental lo que nos duele", explica. Y finaliza con un llamamiento: "Si ven algún kart JB17 en circulación, por favor, avísenme. Gracias de antemano".

Jules Bianchi fue una de las más importantes promesas de la Fórmula 1 de las últimas décadas. Se desarrolló como miembro de la Academia de Ferrari antes de iniciar su propio camino en Marussia, donde consiguió sumar los primeros puntos de la historia de la escudería en Mónaco 2014. Un trágico accidente en el GP de Japón de 2014 puso fin a su corta vida, una que apuntaba al estrellato haciendo aquello que más le gustaba: competir y conducir coches. Su muerte se confirmó en 2015 y desató una oleada de reacciones en el mundo del motor donde su legado sigue estando todavía presente.

Jules Bianchi en el pitlane de la Fórmula 1 / @F1

Antes de sus inicios en la Fórmula 1, Jules dio sus primeros pasos en el mundo del karting. A bordo de karts como los que fueron robados durante la noche de este martes, el francés forjó su técnica y habilidad al volante dejando un paso imborrable por todas aquellas pistas por las que estuvo presente.