La demoledora radio de Alonso en Shanghái: "No competimos con el resto de coches"

Competir ya no es una opción para Fernando Alonso. Porque el AMR26 de Aston Martin está aún un paso por detrás incluso de los monoplazas menos competitivos de la parrilla. El fin de semana en Shangái terminó de la misma forma que lo hizo en Albert Park (Australia): en drama absoluto. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieron completar el objetivo de ver caer la bandera a cuadros, y al problema de vibraciones del motor Honda se le suma la falta de velocidad punta que experimenta el monoplaza.

Durante la carrera del domingo, se pudo observar la clara diferencia en velocidad entre el AMR26 y el resto de monoplazas. Incluso el recién aterrizado Cadillac, que sobre el papel debería estar un paso por detrás del resto de escuderías de la parrilla. De hecho, una de las imágenes de la jornada del domingo fue el asturiano diciéndole adiós con la mano a Checo Pérez, tras superarle en una de las largas rectas de Shangái.

Un factor que está siendo un auténtico quebradero de cabeza para la escudería y sus pilotos. Mientras, en Silverstone y Sakura, sede de Honda, trabajan para dar con mejoras lo antes posible. "Cadillac le metía medio segundo en las rectas a Aston Martin en cada vuelta", analizaba Lobato en el podcast de 'Soy Motor'. Además, apuntaba que "la carencia de potencia que tiene el motor Honda está muy por encima de los 50 CV".

La demoledora radio

Un problema del que también se percató el asturiano durante la carrera del domingo. Así lo revela una de sus radios. "Bottas está a 1.3 segundos", le informaba su ingeniero de carrera, Chris Cronin. "No necesito las distancias, tío. Basta que me digas los tiempos de Lance", le pedía el asturiano. "No competimos con el resto de coches", sentenciaba, dejando claro que el resto de monoplazas se ecuentran en una liga superior y que, por lo tanto, el único piloto con el que se puede comparar actualmente es su compañero de equipo.

No fue un fin de semana fácil para el equipo. Alonso partía desde la 19ª plaza tras otra mala clasificación. Ni él, ni tampoco Stroll, pudieron superar el corte de la Q1 y quedaron eliminados a la primera de cambios por la lucha por la pole (el canadiense terminó 21º). Pero aún así, Fernando se marcó una maniobra 'marca de la casa' y ganó hasta diez plazas en la salida del domingo.

Pero la realidad es que el AMR26 no tiene ni ritmo, ni potencia, ni velocidad y terminó cayendo posiciones en tabla. Mientras, Lance Stroll se salía de pista en la curva 1 para retirarse, provocando el primer 'safety car' de la jornada. Fue en el giro 33 - coincidencias de la vida - que el asturiano terminó entrando el monoplaza al box al no poder lidiar con las vibraciones y los dolores que estas le causaban tanto en manos como en pies.