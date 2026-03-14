El demoledor análisis de Antonio Lobato sobre el Aston Martin de Alonso: "El coche es un potro salvaje"

Nuevo día y nueva decepción para Fernando Alonso y Aston Martin. La escudería de Silverstone ya sabía que para este segundo Gran Premio del curso las cosas no iban a ser mucho mejores de lo que fueron en Albert Park (Australia) una semana atrás. La nueva unidad de potencia Honda está siendo un auténtico quebradero de cabeza para la escudería y sus pilotos, que tal y como apuntó el asturiano tras la primera qualy al 'sprint' del curso, se limitan a "sobrevivir".

Ni la espectacular salida de Fernando Alonso en Australia pudo arreglar el dramático fin de semana que firmaron los de Silverstone, una tragedia que ya se mascó durante los test de pretemporada en Bahréin, cuando empezaron a experimentar problemas en su unidad de potencia Honda y que les impidió poder rodar con normalidad en las primeras pruebas del curso. La película no ha cambiado mucho en la segunda cita del curso, esta vez en el Circuito Intenacional de Shangái (China). El AMR26 sigue lejos de ser fiable y está muy por debajo del nivel de sus rivales, encabezando la lista de escuderías con menos puntos en lo que va de curso, solo igualada por la recién aterrizada Cadillac.

Fernando Alonso durante el GP de China de 2026 / AFP7

En cuanto a Alonso y Stroll, terminaron la carrera al Sprint en 17ª y 18ª plaza, respectivamente, y cayeron eliminados en Q1 (el asturiano saldrá 19º en parrilla y el canadiense en la 21ª plaza), por lo que el objetivo inmediato por el que ambos pelean es para terminar la carrrera y no tener que abandonar, tal y como sucedió con Alonso en la pasada cita. "Intentaremos ver la bandera a cuadros y al menos, en términos de fiabilidad, tener un fin de semana limpio", dijo el bicampeón de Fórmula 1 a DAZN tras la 'pole' del sábado.

En medio de otra jornada desastrosa para la escudería británica, el Antonio Lobato analizó junto a Toni Cuquerella y Roldán Rodríguez, la situación actual del equipo. "Tiene un coche que no es medio malo, es terriblemente malo. Al menos la parte de motor es un lastre tremendo", comenzaba diciendo el periodista.

Por su parte, Cuquerella apuntaba que el motor Honda es un auténtico lastre para ambos pilotos a la hora de pilotar. "Lo de Aston Martin es un drama, no pueden ir a fondo, su problema es que con esa unidad de potencia, con todos los problemas que tienen, no pueden hacer una vuelta todavía al límite", expresaba.

La fiabilidad que deja el AMR26 se palpa también en las imágenes que ofrece la señal televisiva, puesto que se observa un monoplaza nervioso y que imposibilita el buen pilotaje de sus pilotos. "Pero visualmente no es que veas un coche con mucha carga, que sea un espectáculo y que va perfecto y que solamente pierde en las rectas, que es un coche además difícil de llevar", valoraba Roldán Rodríguez.

"El coche es un potro salvaje, va haciendo correcciones continuamente tratando de salvar los sobrevirajes", terminaba diciendo Antonio Lobato. Sea como sea, este domingo seguirá siendo una auténtica prueba para la fábrica de Silverstone, que tendrá que afrontar un fin de semana más sin buenas sensaciones y muy poca esperanza.