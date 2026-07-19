La decisión de Alonso: "Mi futuro no depende del rendimiento este año"

Se acabó la tortura del AMR26, por lo menos en su versión A. El fracaso absoluto de Aston Martin y Honda ya es historia, negativa, de la Fórmula 1. "Llevamos ya once carreras con este coche y será la primera carrera en la que lleguemos con un paquete actualizado. Será crucial para nosotros entender la dirección de la puesta a punto de ese coche y aprender todo lo que podamos", comentó un liberado Fernando Alonso en el paddock de Spa a los medios presentes, tras otra carrera siendo doblado.

El asturiano terminó la prueba, no como su compañero Lance Stroll, que sufrió en su caja de cambios y retiró su monoplaza. No obstante, finde para olvidar en pista volviendo a ser últimos. No traer mejoras por su estrategia de esperar a Hungría también les ha lastrado y hundido más si cabe en la parrilla. En Hungaroring deberían dar un paso adelante pero imposible saber cómo de grande.

"Llevamos once carreras en la misma posición y no ha cambiado. Esperemos que sirvan los datos tomados para el equipo, la aerodinámica y los motores ya que cambiamos muchas cosas como la batería y varios componentes nuevos. Espero que la prueba sea buena para todos estos componentes y que estemos listos para el próximo fin de semana", añadió el asturiano, que terminó haciendo 'burnouts' con su monoplaza tras cruzar la meta por pura frustración.

"Teníamos grandes esperanzas puestas en este reglamento, en la llegada de Newey al equipo y el motor Honda. Las expectativas eran muy altas y no las hemos cumplido...", reconoció tras la carrera. Vaya chasco. Ahora, chasis nuevo para Hungría y empieza una nueva temporada para Alonso y compañía, a mitad curso.

"No ha sido difícil, simplemente ha sido decepcionante. Queríamos ver el coche en Barcelona o en Bahréin, pero ahora nos lo hemos tomado como un reto. Queremos volver ahí y a la carga, espero que Budapest sea el primer paso hacia ese rendimiento. Volver y, con suerte, en la dirección correcta para el equipo", añadió desde el corralito de Spa.

¿Si el coche mejora notablemente, renovará? Al español también se le preguntó por su futuro, tema de conversación candente al no tener contrato para el año que viene. Que el coche B funcione, no tiene por qué tener impacto en su decisión, afirmó. Sorprendente.

"Mi decisión no depende del rendimiento de este año. Este año hemos empezado con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista. Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Es mucho mayor de lo que vemos. Mi decisión tiene que ver con el reglamento, conducir estos coches en circuitos como Spa o antes en Silverstone no es lo que sueño para el futuro", atajó. Hasta fue relacionado con Alpine hace algunas semanas.

Al ser un paquete aerodinámico tan grande el que llegue en Hungría, hará falta probar en pista las piezas nuevas durante las tres sesiones de Libres. Cada vuelta contará para poner todo en su sitio y con tantas taras que arreglar. "Tengo curiosidad para saber cómo irá y sacar el máximo partido en cada libre", comentó el español sobre las esperadas mejoras de la semana que viene. La carrera del año.