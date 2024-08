La decepción de Sainz: "Pensé que podía luchar por la pole"

Carlos Sainz saldrá quinto en la carrera de este domingo en Monza. No ha logrado su propósito, repetir la pole de hace un año en el GP de Italia, pero le ha faltado muy poco. De hecho solo dos décimas han separado a los seis primeros integrantes de una parrilla que lidera Lando Norris. Ferrari tendrá una doble oportunidad en casa, ya que mañana contará con Leclerc en la cuarta posición. Si muestran el ritmo de Zandvoort en carrera, los de Maranello pueden optar claramente al podio.

Sainz, que este domingo celebra su 30º cumpleaños, saldrá desde la zona limpia de la parrilla y dispuesto a despedirse de la mejor forma de los tifosi en su último gran premio de Italia con los colores de Ferrari.

"Estaba claro que la clasificación iba a ser muy apretada entre los 8 coches. He ido cómodo y he hecho buenas vueltas. Pensé que podía luchar por la pole", ha reconocido tras bajarse de su monoplaza, con evidente decepción.

"Una pena la Q3 porque creo que he hecho púrpura en el primer sector, pero en los sectores 2 y 3 ha bajado mucho la temperatura y me costaba mucho hacer funcionar el neumático delantero. Se nos ha ido la vuelta poco a poco. Una décima y media no es nada, pero esta F1 de hoy en día está en los detalles y quizás sí, bajando un poco la temperatura hacia el final a nuestro coche nos cuesta más", ha explicado sobre su última vuelta.

El reasfaltado de la pista de Monza también ha tenido su incidencia en clasificación: "Hay que entenderlo, porque la pista se ha vuelto mucho más rápida, no esperábamos rodar en estos tiempos. Está claro que el que haya bajado la temperatura ha ayudado a que hubiese más grip, pero también ha cambiado el balance, teníamos más agarre atrás que delante. Por alguna razón el coche ha empezado a tener mucho subviraje en la Q3 y ha sido una pena porque pensábamos que teníamos ritmo de pole", ha añadido.

De cara a la carrera, considera que hay muchos factores a tener en cuenta: "Salida, pit-stop, estrategia… está claro que son las claves de mañana. Creo que el graining va a jugar un papel importante, hay mucho en todos los neumáticos. Cuando hacemos más de 5-6 vueltas seguidas, el neumático se abre mucho y mañana podríamos ver una cosa similar. Así que va a estar el día interesante", ha señalado Carlos.